Apple, Amazon и Google обременят на десятки миллиардов ежегодно

Мультинациональные компании, работающие в Евросоюзе, теперь будут отчитываться о финансах и налогах по каждой стране отдельно. Это помешает им перебрасывать доходы в зоны с льготным налогообложением, чтобы платить налоги там. В законе есть лазейка, оставленная якобы ради конфиденциальности деликатной информации.

Директива Евросоюза

Европарламент одобрил директиву, согласно которой мультинациональные компании будут отчитываться о финансах и налогах отдельно по каждой стране, где они работают. Сейчас такие компании подают общий отчет, что дает им возможность платить налоги по законодательству тех государств, где налоги ниже. Для этого доход просто переводится из одной страны в другую.

То есть, фактически, Apple, Amazon, Google и другие компании используют схемы уклонения от уплаты налогов. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса (Valdis Dombrovskis), страны Евросоюза ежегодно недополучают от таких корпораций от 50 до 70 млрд евро.

Новая директива заставит мультинациональные компании платить налог с каждого вида деятельности в той стране, где эта деятельность осуществляется. Корпорации с годовым оборотом 750 млн евро и более обязаны будут предоставлять информацию о выручке, прибыли, уплате налогов и количестве сотрудников отдельно для каждой страны, где они работают, если это страна-участница Евросоюза или территория с льготным режимом налогообложения. Остальные государства директива не затрагивает.

Исключения из правила

В целях защиты честной конкуренции новая директива допускает некоторые исключения. Например, компаниям разрешается подать заявление, чтобы их на непродолжительный срок освободили от необходимости предоставлять деликатную финансовую информацию, раскрытие которой сыграет на руку их конкурентам. Немецкий консервативный законодатель Маркус Фербер (Markus Ferber) считает исключение необходимым для того, чтобы компании не «выдали конкурентам бизнес-секреты на серебряном блюдце».

Европарламент утвердил директиву, которая заставит Apple и Google платить налоги как следует

Однако закон не уточняет, что можно, а что нельзя причислить к такой деликатной информации. Поэтому антикоррупционная группа Transparency International уже назвала это исключение «огромной лазейкой» для мультинациональных компаний, которая может свести на нет эффективность новой директивы. Организация по борьбе с бедностью Oxfam также считает, что европейское законодательство в этом вопросе «поклонилось большому бизнесу».

Уклонение от налогов

Власти различных европейских стран неоднократно обвиняли мультинациональные технологические компании в уклонении от уплаты налогов на территории Евросоюза. Например, в начале 2016 г. британское правительство заставило компанию Google выплатить более $185 млн недоплаченных за десять лет налогов.

Дело в том, что Google зарегистрирована не в Великобритании, а в Ирландии, где налоги гораздо ниже. Благодаря этому в 2013 г. компания, получив в Великобритании более $5,6 млрд дохода, заплатила в этой стране всего 20,5 млн фунтов налогов.

В августе 2016 г. Евросоюз потребовал, чтобы компания Apple выплатила Ирландии 13 млрд евро недоплаченных налогов. Ирландское налоговое законодательство в течение нескольких лет позволяло Apple платить налог в размере 1%, а потом и 0,005% от прибыли. Ставка корпоративного налога на прибыль в Ирландии составляет 12,5%. Однако особенности местных регулировок позволяли Apple переводить доходы ирландского филиала на головной офис, существующий только на бумаге. В итоге эти деньги не облагались налогом ни в одной стране.