Швейцарцы выпустили «анти-умные часы», чтобы потроллить Apple

Два века выпускающая точные механизмы компания H. Moser & Cie представила «анти-умные часы» Swiss Alp Watch Zzzz, внешне являющиеся копией Apple Watch, однако отличающиеся по функциям: они могут только показывать время. Свое творение часовщики назвали «декларацией противостояния носимым гаджетам».

Циферблат без цифр за $27 тысяч

Швейцарская компания H. Moser & Cie, имеющая в активе 200-летний опыт создания точных механизмов, выпустила собственную копию смарт-часов компании Apple, единственная «умная» функция которых заключается в том, что они показывают время. Технопресса успела назвать устройство «анти-умными часами».

Как пишет Market Watch, прямоугольный корпус и темный циферблат без цифр (как у смарт-часов в режиме ожидания) Swiss Alp Watch Zzzz идентичны корпусу и циферблату Apple, а стоимость не отличается от цены самых престижных Apple Watch из драгметаллов – $27 тыс.

Корпус Zzzz изготовлен из 18-каратного белого золота с бриллиантами и сапфировым стеклом. Обратная сторона часов прозрачная, таким образом, владелец может наблюдать работу механизма. Часы доступны в двух вариантах – с черным и синим циферблатами, по словам создателей, «пример часового искусства Инь и Янь». Часы поставляются с темным ремешком из кожи аллигатора или светлым ремешком из кожи антилопы куду, с классической застежкой из золота.

Механические часы Swiss Alp Watch Zzzz в самой популярной версии Brrrr, копирующие дизайн Apple Watch

«В ответ на «холодную электронику» носимых гаджетов мы представляем душу механических часов. Они могут заряжаться от руки (имеется в виду автоподзавод) и работать без зарядки до четырех дней», - пояснили в H. Moser & Cie.

Больше, чем часы

По словам специалиста по связям с общественностью H. Moser & Cie Натали Кобос (Nathalie Cobos), анти-умные часы настолько эксклюзивны, что на сегодняшний день выпущено лишь 20 механизмов. 90% партии уже проданы после того, как в марте 2017 г. были представлены на выставке в Базеле.

Натали Кобос отметила, что особую популярность снискала модель с синим циферблатом, получившая странное название Brrrr.

50% часов приобрели покупатели из стран Азии, 25% из Европы и 25% из стран Ближнего Востока. В США новинка спросом пока не пользуется. «Это больше, чем часы. Это декларация», - подчеркнула Натали Кобос, добавив, что Zzzz играют важную роль в спорах о достоинствах-недостатках носимых гаджетов.

«Как выяснилось, многие наши клиенты, активно пользующиеся умными часами, были не прочь купить обычные механические. Люди считают, что настоящая роскошь – это время», - рассказала представитель компании. Примечательно, что у анти-умных часов нет своего логотипа: «спрос на часы без логотипа растет, поэтому мы оказались на верном пути».

Между тем, что последние исследования IDC показывают растущий спрос на носимые гаджеты. В последнем квартале их продажи вместе с аксессуарами принесли Apple $2,87 млрд. В пытавшейся конкурировать со смарт-часами швейцарской компании Richemont CFR (владелец часовых брендов Cartier, Omega, Blancpain и Breguet) отметили, что «2016-й не был победным годом».