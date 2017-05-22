 

Yota выплатит пострадавшим от сбоя абонентам 20 миллионов

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, Текст: Игорь Королев
Yota выплатит до 20 млн абонентам, пострадавшим в ходе крупного сбоя 19 мая. Компенсации намерен выплатить и «Мегафон». Причиной сбоя стала ошибка в работе ПО Hewlett Packard Enterprise.

Компенсация абонентам Yota

Сотовый оператор «Скартел» (торговая марка Yota) заявил о намерении выплатить компенсации своим абонентам, пострадавшим от сбоя в пятницу, 19 мая. На выплаты уйдет до 20 млн руб.

Для получения компенсации абонентам «Скартела» достаточно будет обратиться в службу технической поддержки. Компенсация будет выплачена путем предоставления скидки на следующий расчетный период.

Как сообщили CNews в абонентской службе «Скартела», размер компенсации будет рассчитываться индивидуально в зависимости от того, насколько сильно сбой затронул абонента. Для владельцев смартфонов и планшетов она составит до 20% от ежемесячной абонентской платы, для владельцев модемов и роутеров - до семи дней бесплатного обслуживания.

Сбой в работе ПО Hewlett Packard Enterprise

«Скартел» - виртуальный оператор, работающий с использованием инфраструктуры оператора «Мегафон». В первую очередь сбой, произошедший в пятницу 19 мая 2017 г., коснулся абонентов «Мегафона».

В течение нескольких часов абоненты оператора в Москве и ряде регионов Поволжья испытывали трудности с голосовой связью и регистрацией в сети.

За многочасовой сбой Yota заплатит абонентам 20 млн рублей

Причиной сбоя стали неполадки в работе программного обеспечения Hewlett Packard Enterprise, рассказали в «Мегафоне». По словам источника CNews, вышедшее из строя ПО отвечало за работу HLR – базы данных об абонентах оператора.

«Мегафон» также выплатит компенcации

Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков также пообещал выплатить компенсацию пострадавшим абонентам. Также компания примет меры для недопущения повторения такого рода ситуаций.

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