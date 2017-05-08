МФЦ возьмут на себя функции ЗАГСов

В рамках курса на развитие системы предоставления госуслуг по принципу «одного окна» в МФЦ начнут выдавать гражданам свидетельства о рождении и смерти.

За документами ЗАГСов — в МФЦ

Многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут наделены правом оформлять документы, прерогатива выдачи которых ранее принадлежала только ЗАГСам. В частности МФЦ смогут составлять записи актов гражданского состояния, выдавать свидетельства о рождении и смерти. Текст распоряжения Правительства о внесении в Госдуму подготовленного Минэкономразвития законопроекта, описывающий новые полномочия МФЦ опубликован на правительственном сайте. Документ был разработан в контексте существующего плана мероприятий по развитию системы предоставления госуслуг в МФЦ по принципу «одного окна» на 2016–2018 гг.

Документ подразумевает, что ЗАГСы свои функции также сохранят. «Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленные МФЦ, а также их восстановлению закрепляются за органами записи актов гражданского состояния», — говорится в пояснительной записке.

Данную тему на заседании Правительства 27 апреля 2017 г. поднимал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассматривая ее как способ приближения деятельности МФЦ к потребностям людей. «Людям будет проще, и это позволит в том числе разгрузить ЗАГСы», — отметил он.

В МФЦ начнут выдавать свидетельства о рождении и смерти

В итоге на этом заседании законопроект был рассмотрен и одобрен. Официальным представителем Правительства при рассмотрении проекта палатами Федерального Собрания РФ назначен замглавы Минэкономразвития Савва Шипов.

МФЦ примут налоговые декларации

Отметим, что на днях стало известно о том, что МФЦ также в скором времени станут принимать у граждан налоговые декларации. Об этом, по данным «Интерфакса» 4 мая на заседании Госсовета заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Мы должны двигаться вперед по дальнейшему расширению списка предоставляемых услуг [в МФЦ]. Сейчас мы вместе с налоговой службой работаем над возможностью приема налоговых деклараций и предоставления других услуг, — сообщил министр. — При этом особое внимание мы здесь уделяем вопросам сохранения налоговой тайны».

Московская область, по его словам, уже запустила пилотный проект в рамках которого при любом обращении гражданина МФЦ автоматически проверяет наличие налоговой задолженности заявителя и выдает квитанцию на погашение долга.