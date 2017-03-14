Занявшаяся ветряками «дочка» «Росатома» запустила трехлетний проект на «1С»

Компания из контура «Росатома», управляющая его ТЭЦ и котельными (неатомные активы), а также развивающая направление ветроэнергетики, запустила трехлетнее внедрение системы на платформе «1С».

Внедрение «1С» длиной в три года

Дочерняя структура госкорпорации «Росатом» — Объединенная теплоэнергетическая компания (ОТК), осуществляющая управление ее неатомным комплексом, запустила внедрение системы на платформе «1С», которое продлится порядка трех лет. Система призвана автоматизировать управление техобслуживанием и ремонтом оборудования. Пилотный проект затронет Центральный аппарат ОТК и Новоуральскую ТЭЦ и продлится около года (261 рабочий день). Далее подразумевается тиражирование решений на остальные объекты компании до 2019 г.

Тендер на пилотное внедрение в настоящее время размещен на сайте госзакупок с начальной ценой контракта в p29,4 млн. Прием заявок продлится до 24 марта 2017 г., победителя заказчик планирует определить 31 марта.

Непосредственно разработка системы должна быть осуществлена на базе программной платформы «1С: Предприятие 8.3».

Затеявшая внедрение «1С» «дочка» «Росатома» в 2016 г. начала осваивать ветроэнергетику

На момент выхода публикации в ОТК не смогли ответить CNews на вопросы относительно того, было ли ранее автоматизировано управление техобслуживанием и ремонтом оборудования на какой-то иной платформе, или система создается «с нуля».

Что намерен получить заказчик

Как следует из тендерных документов, готовая система должна будет обеспечить не только непосредственно управление техобслуживанием и ремонтом оборудования, но и контроль за этим процессом, а также ведение базы данных и нормативов, управление жизненным циклом оборудования.

Из более конкретных задач можно выделить учет перемещений оборудования, учет времени его простоя, ведение данных бухгалтерского учета основных средств, ведение конструкторско-технологической документации, ведение перечня зданий и сооружений в иерархическом виде.

Несколько фактов об ОТК

Объединенная теплоэнергетическая компания была создана в 2013 г. как дивизион «Росатома», управляющий активами неатомного энергетического и коммунального комплекса.

В контуре управления ОТК находятся пять ТЭЦ (в Димитровграде, Краснокаменске, Глазове, Северске и Новоуральске), 69 котельных и 13 тыс. км сетей электроснабжения по всей России.

В 2016 г. в управление ОТК было передано АО «Ветро ОГК», которое стало победителем конкурса на строительство в России 26 объектов ветровой генерации общей мощностью 610 МВт. Технологическим партнером ОТК выступает голландская компания Lagerwey с сорокалетним опытом разработки и производства ветроустановок.

Стратегические задачи ОТК включают локализацию производства ветроэнергетических установок, строительство и эксплуатацию ветропарков, а также выход на международные «ветряные» рынки.