В Huawei ждут массовых увольнений из-за провальных продаж

В китайской компании Huawei поднялась паника из-за возможного сокращения рабочих мест. На такой шаг руководство может пойти из-за потери производителем смартфонов «пальмы первенства» по продажам девайсов на местном рынке.

Уступка конкурентам

Сотрудники китайского производителя смартфонов Huawei готовятся к массовым сокращениям после того, как компания не достигла поставленных показателей по прибыли. Как сообщает Reuters, динамично развивающаяся Huawei последнее время находилась на третьем месте среди мировых производителей мобильной техники и уверенно сокращала разрыв между собой и лидерами — Apple и Samsung.

Однако в последнее время компания начала терять «пальму первенства» в родном Китае, уступая в рейтингах конкуренту Oppo. Основанная в 2004 г. Oppo является подразделением корпорации BBK Electronics, запустившим производство мобильных девайсов в 2008 г. Первый смартфон OPPO на базе мобильной ОС Android был создан в 2011 г.

По данным Gizmochina, в 2016 г. компания Huawei продала в мире 139 млн смартфонов, следом за ней среди китайских компании идет Oppo, продавшая 95 млн смартфонов. При этом львиная доля продаж (20 млн) приходится на представленный почти в конце года смартфон R9. На третьем же месте китайского списка значится компания Vivo (82 млн) — также подразделение BBK Electronics и, по сути, «сестра» Oppo.

В Huawei могут произойти массовые сокращения из-за неудачных бизнес-показателей

Что касается внутреннего рынка смартфонов в Китая, то по состоянию на третий квартал 2016 г. самую большую его долю заняла Oppo (16,6%), на втором месте Vivo (16,2%). Huawei в рейтинге оказалась лишь третьей (15%).

Здоровые, но нервные

На прошедшем в Барселоне Всемирном мобильном конгрессе 2017 (MWC 2017) руководитель потребительского бизнес-подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu) признался журналистам Reuters, что компания не достигла поставленной цели по прибыли в 2016 г., хотя формально выручка даже превысила заданные показатели. «Бизнес по-прежнему доходный, но прибыль очень низкая», — отметил Ричард Ю.

В декабре 2016 г. представители Huawei заявили, что ожидаемая выручка компании за год должна вырасти на 32% до $74,8 млрд. Полный отчет по году будет опубликован 31 марта 2017 г. Чистая прибыль компании за 2015 г. составила $5,69 млрд. В итоге в минувшую пятницу в письме, разосланном сотрудникам компании, глава Huawei Group Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei), призвал коллектив к усердной работе, пояснив, что иначе компания «развалится».

«Тридцатилетние здоровые мужчины не хотят упорно работать, а хотят лежать в кровати и считать деньги — возможно такое? Huawei не будет платить тем, кто не хочет работать», — пояснил глава Huawei.

Журналисты отмечают, что письмо заставило нервничать часть трудового коллектива из 170 тыс. «здоровых работников». 45% из этих сотрудников заняты исследованиями и разработкой в онлайн-структурах Huawei и фактически не защищены трудовым законодательством. Официально их страхи пока не подтверждаются. «У Huawei нет планов по глобальному сокращению сотрудников», — говорится в кратком ответе компании на запрос журналистов.