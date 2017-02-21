Samsung возвращает в продажу «самовзрывающийся смартфон» Galaxy Note 7

Samsung начнет продавать отремонтированные Galaxy Note 7 в Индии, Вьетнаме и на других развивающихся рынках. В смартфонах будет заменен корпус и аккумулятор, который был признан причиной возгорания устройств. Мощность батареи будет уменьшена с 3500 мАч до 3000-3200 мАч.

Galaxy Note 7 вернутся в продажу

Компания Samsung будет повторно продавать отремонтированные Galaxy Note 7, в которых заменит взрывоопасные батареи. Старт продаж назначен на июнь 2017 г., сообщает издание Hankyung. Аппараты будут поставляться в Индию, Вьетнам и на другие развивающиеся рынки. Компания рассматривает также возможность продавать их на отечественным рынке, в Южной Корее.

Емкость батареи в отремонтированных Galaxy Note 7 будет меньше, чем изначальные 3500 мАч – она может колебаться в диапазоне от 3000 мАч до 3200 мАч. Замена аккумуляторов будет завершена в мае 2017 г. Основные компоненты устройств останутся прежними, но их заключат в новые корпуса.

Samsung сообщает, что смогла вернуть 98% из 3,06 млн смартфонов Galaxy Note 7, которые успела поставить на рынок до отзыва модели. В состоянии, пригодном для повторной продажи, находится около 2,5 млн смартфонов.

Помимо других выгод, возврат в продажу Galaxy Note 7 спасет компанию от штрафа за экологический ущерб, который пообещало наложить на нее министерство экологии Южной Кореи, если бракованные смартфоны не будут должным образом утилизированы.

Причины возгорания Galaxy Note 7

В январе Samsung обнародовала результаты 4-месячного внутреннего расследования, которое установило причину возгорания Galaxy Note 7. Как выяснилось, взрывались именно аккумуляторы устройств. В отчете компания акцентировала внимание на том, что в остальном смартфоны работали совершенно нормально.

В процессе ремонта в Galaxy Note 7 заменят аккумулятор и корпус

Samsung использовала 200 тыс. аппаратов, чтобы обнаружить причину возгорания. После того, как другие возможные факторы были исключены, компания протестировала отдельно еще 30 тыс. аккумуляторов. Как оказалось, аккумуляторы от основного поставщика, компании Samsung SDI, и второстепенного поставщика, компании ATL, имели разные дефекты, но обе эти проблемы приводили к перегреву и взрыву.

Привлеченные к расследованию технические эксперты, компании UL, Exponent, и TUV Rheinland, пришли к заключению, что аккумуляторы Samsung SDI деформировались в результате избыточного давления, поскольку отделение, предназначенное для них в корпусе смартфона, было слишком маленьким. У аккумуляторов ATL такой проблемы не было, но их подвела недостаточная изоляция отдельных блоков, а также малая толщина или некачественная сварка сепараторов. Все компании-эксперты утверждают, что аппаратная часть и ПО Galaxy Note 7 не имеет дефектов, а организованный Samsung процесс хранения и транспортировки не мог привести к порче продукта.

Тем не менее, глава мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох (DJ Koh) сообщил, что вина лежит не на поставщиках, а на самой компании, так как она недостаточно тщательно протестировала аккумуляторы, торопясь запустить модель в продажу. По словам Коха, сейчас Samsung вводит новую 8-этапную систему тестирования батарей, которая должна предотвратить подобные случаи. Кроме того, отныне компания будет предусматривать более просторные отделения для аккумуляторов в корпусах смартфонов. Также будет разработано ПО, которое сможет лучше контролировать скорость зарядки, прохождение электрического тока и температуру батареи.

Хроника катастрофы Galaxy Note 7

Смартфон Galaxy Note 7 был представлен потребителю 2 августа 2016 г. Это первый смартфон на мировом рынке с функцией сканирования радужной оболочки глаза. Его рекомендованная розничная цена в России составляла 64990 руб., но продажи устройства не начинались.

Первое сообщение о взрыве аккумулятора смартфона во время зарядки появилось 24 августа 2016 г., и уже 2 сентября компания объявила о всемирном отзыве модели. К этому моменту в мире было зарегистрировано 35 случаев взрыва смартфона. После отзыва сообщения о взрывах продолжили поступать, поскольку многие покупатели продолжали пользоваться устройствами. Кроме того, аккумуляторы Galaxy Note 7, проданных после отзыва или высланных на замену, тоже начали взрываться.

В октябре Samsung полностью остановила продажи Galaxy Note 7, призвала владельцев выключить их и вернуть производителю в обмен на флагманские устройства Galaxy S7 или Galaxy S7 Edge с возмещением разницы в цене. Вендор предлагает покупателям Galaxy Note 7 приобрести за полцены Galaxy Note 7 – флагман, который будет выпущен в 2017 г.

Потери Samsung в результате остановки продаж и отзыва Galaxy Note 7 составили около $5,3 млрд за три квартала. Провал флагмана повлек за собой волну сокращений в компании, во время которой было уволено 20% управляющего персонала.