С iPhone 7 через неделю после покупки облезает краска

Владельцы iPhone 7, выполненных в цвете Matte Black, массово жалуются, что с корпусов аппаратов откалываются чешуйки краски, оставляя белые пятна. Обратившись в Apple с просьбой заменить устройство, пользователи получают отказ, так как компания считает дефект «косметическим».

«Косметический» брак iPhone 7

С корпуса черных iPhone 7 после нескольких дней эксплуатации облезает краска, утверждают пользователи аппаратов. Свои жалобы они размещают на форумах поддержки Apple. Речь идет только о цветовом решении Matte Black. Чешуйки краски облетают с устройства, даже если оно защищено чехлом, оставляя после себя белые пятна. Больше всего от этого страдают края корпуса и зоны, находящиеся рядом с кнопками.

Некоторые покупатели обращались в Apple, требуя замены аппарата. В ответ компания просила прислать фото устройства, а через несколько дней сообщала, что не будет его менять, так как дефект носит «косметический» характер.

Конкретные случаи

«Я пользуюсь своим iPhone 7 около месяца, он постоянно находится в чехле из термополиуритана, на стекле есть защита. Я снимаю чехол раз в неделю, чтобы вытереть пыль. Когда я делал это в последний раз, я увидел, что краска возле кнопки «Громкость» откололась. Я очень разочарован, потому что пользуюсь телефоном аккуратно», – делится проблемой пользователь syazwanmnoor на форуме поддержки.

В ответ на его сообщение владельцы черных iPhone 7 начали массово выкладывать фото аппаратов, с которых слезла краска. Судя по высказываниям пользователей, проблема в большей мере затронула iPhone 7 Plus. В онлайн-магазине Apple эта модель с объемом постоянной памяти в 32 ГБ предлагается по цене p67 990. У ритейлеров цена на нее составляет не менее p57 960 руб.

С черных iPhone 7 через несколько дней после покупки облезает краска

При этом с некоторых устройств краска начала облезать уже на 1 или 2 неделе использования. Многие покупатели подчеркивают, что обращались с аппаратами бережно, не роняли и не ударяли. Некоторые обратились в ближайшие художественные мастерские, где им закрасили дефект акриловой краской, но это не уберегло корпус от дальнейшего шелушения.

Подобного поведения можно было скорее ожидать от другой черной модели iPhone 7 – глянцевой разновидности под названием Jet Black. По крайней мере, компания с самого начала предупредила покупателей, что на Jet Black легко появляются царапины. Это не помешало модели стать самой популярной среди покупателей и самой дефицитной в онлайн-магазинах. Однако насчет Matte Black никаких предупреждений сделано не было. Ресурс 9to5mac отмечает, что похожая проблема, но не в таких масштабах была у черных iPhone 5.

Другие дефекты iPhone 7

Шелушащаяся краска – не единственная проблема iPhone 7. В сентябре 2016 г. владельцы iPhone 7 и 7 Plus начали массово публиковать в сети жалобы на качество звука во время телефонного разговора. Они заявляли, что речь собеседника звучит «как будто издалека». В ответ на обращение возмущенных пользователей, Apple предлагала отправить устройство на ремонт. Проблема тоже касалась в основном iPhone 7 Plus.

В октябре 2016 г. iPhone 7 полностью провалил сравнительный тест на время работы, проведенный британским порталом потребительской информации Wich? В испытаниях был задействован iPhone 7 с емкостью батареи 1960 мАч и аппараты других вендоров, аналогичные ему по классу. Провальные результаты объясняются тем, что разработчики iPhone 7 пожертвовали возможностями аккумулятора ради небольшой толщины устройства.

Кроме того, на счету iPhone 7 скопилось несколько взрывов. В октябре 2016 г. китайские СМИ сообщили о первом в стране случае взрыва iPhone 7, который, по словам местного жителя, разорвался на две части и поранил ему руки и лицо. Во время происшествия пользователь снимал на смартфон видео. Несколько дней спустя взорвавшийся iPhone 7 выжег изнутри салон автомобиля, принадлежащего инструктору по серфингу из Австралии. В ноябре в Китае взорвался еще один iPhone 7, на этот раз после падения на землю.