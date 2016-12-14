iPhone в России резко упал в цене

iPhone 7 Plus, продажи которого в России стартовали в сентябре, подешевел в розничных сетях на 10 тыс. руб. Похожая тенденция наблюдается и в отношении остальных продуктов Apple.

iPhone 7 Plus подешевел у ритейлеров

Цена на iPhone 7 Plus в России упала на p10 тыс. с момента старта продаж в сентябре 2016 г. В онлайн-магазине Apple модель с объемом постоянной памяти в 32 ГБ предлагается по цене p67 990. Эту же модель отдельные ритейлеры продают за p57 960 руб., как показал маркетинговый анализ ресурса Hi-tech mail. Тем не менее, большая часть розничных сетей не опускает цену базовой модели ниже p60-65 тыс.

В первый день появления iPhone 7 на российском рынке было продано около 10 тыс. флагманских аппаратов. При этом количество предзаказов составило 20 тыс., однако часть из них не была выполнена, в основном из-за нехватки цветовых решений Black и Black Onyx.

ФАС проверяет цены на продукты Apple

В октябре 2016 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что намерена проверить цены на iPhone 7 и 7 Plus в российских розничных сетях. Цель проверки – выяснить, не присутствуют ли в ценах различных ритейлеров следы координации со стороны Apple.

До этого, в августе 2016 г. ФАС возбудила дело против вендора, обнаружив на российском рынке ценовой сговор вокруг моделей iPhone 6s и 6s Plus. Рассмотрение дела должно было начаться 7 ноября, Apple грозит штраф в размере от p1 млн до p5 млн.

iPhone 7 Plus в России можно приобрести в розничных сетях за 57960 руб.

При этом iPhone 6s, продажи которого начались в октябре 2015 г., за год потерял 36% стоимости. Изначальная цена аппарата составляла p56 990.

Другие продукты Apple

Другие продукты Apple также значительно подешевели в России через некоторое время после выпуска. Например, несколько дней назад сильно снизилась цена на умные часы Apple Watch Series 1, представленные одновременно с iPhone 7.

Спрос на часы в момент старта продаж был достаточно высок, поскольку компания увеличила их производительность на 40% по сравнению с предыдущей моделью за счет более мощного чипсета. Минимальная цена на продукт в онлайн-магазине Apple составляет p24 990 руб., но на сером рынке цены на них начинаются от p20 900.

В октябре 2016 г. значительно подешевел iPad Pro с диагональю экрана 12,9 дюйма, запущенный в продажу осенью 2015 г. В фирменном магазине Apple устройство предлагают за p65 990. Однако отдельные ритейлеры продают базовую модель с объемом памяти 32 ГБ за p49 000.