Facebook пойман на краже технологий на полмиллиарда долларов

По следам Кармака

Суд Далласа в американском штате Техас вынес вердикт по иску специализирующейся на выпуске компьютерных игр компании ZeniMax к принадлежащей Facebook компании Oculus, которую игроделы обвинили в краже технологий. Служители Фемиды обязали Oculus выплатить ZeniMax $500 млн.

Как пишет Bloomberg, в центре скандала оказался известный создатель Doom и Quake Джон Кармак (John Carmack). В 2009 г. компания idSoftware, в которой трудился программист, была куплена ZeniMax, а в 2013 г. Джон Кармак оттуда уволился, перейдя в Oculus на должность технического директора.

По версии ZeniMax, которую позже не опроверг и сам Кармак, на новую работу он взял с собой с прежней должности технические данные, включая компьютерный код, позволившие разработать впоследствии технологии виртуальной реальности Oculus.

Грабеж, зависть и злость

Facebook приобрела Oculus за $2 млрд в 2014 г., и в этом же году ZeniMax потребовали от компании материальной сатисфакции (при этом глава Facebook Марк Цукерберг не являлся ответчиком по делу). Как отмечает Polygon, ZeniMax тогда обвинил Oculus в похищении коммерческой тайны, а юрист компании Энтони Сэмми (Anthony Sammi) назвал произошедшее «грабежом» и заявил, что Oculus должна выплатить ZeniMax $2 млрд компенсации и $4 млрд в качестве штрафных санкций.

ZeniMax отсудила у Oculus $500 млн за кражу технологий

В свою очередь юрист Oculus Бет Уилкинсон (Beth Wilkinson) сказала, что иск компании основан «не на фактах, а на зависти и злости». Ранее представители Oculus также отмечали, что иск был подан после приобретения их компании гигантом Facebook, что стало для ZeniMax «шансом легко получить деньги».

Распределение миллионов

Между тем суд в своем решение отверг предположение о том, что сотрудники Oculus украли коммерческую тайну. По вердикту, сама компания Oculus заплатит $200 млн за нарушение документа о неразглашении, $50 млн за нарушение авторских прав и $50 млн за неправомерное использование товарных знаков.

Кроме того, сооснователи Oculus Брендан Ирбе (Brendan Iribe) и Палмер Лаки (Palmer Luckey) выплатят ZeniMax $150 млн и $50 млн. Сам виновник скандала Джон Кармак наказан не будет. «Мы разочарованы некоторыми деталями приговора, однако он нас не смутил. Продукты Oculus сделаны по технологии Oculus», — говорится в заявлении представителя Oculus Теры Рэндалл (Tera Randall).

Представители ZeniMax в заявлении после суда выразили сожаление в том, что компании пришлось пойти на иск, однако «это было необходимо, чтобы выступить против компаний, которые участвуют в незаконной деятельности, стремясь получить контроль над новыми технологиями».