Топ-менеджер «Касперского» арестован ФСБ

Арест Стоянова и Михайлова

Глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов в декабре 2016 г. арестован ФСБ и содержится в следственном изоляторе «Лефортово».

Арест Стоянова произведен в рамках дела о государственной измене по статье 275 УК РФ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, близкие к ФСБ. Пресс-служба «Касперского» подтвердила арест своего сотрудника, заявив при этом, что это расследование ведется в отношении частного лица и не имеет отношения к компании.

По тому же делу арестован Сергей Михайлов, руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ.

В рамках расследования проверяется информация о возможном получении сотрудником ЦИБ денег от иностранной организации при посредничестве сотрудника российской компании, работающей в сфере информационной безопасности.

Глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов

Одновременно следствие проверяет взаимоотношения ЦИБ с частными компаниями, с помощью которых ЦИБ проводил экспертизы по киберпреступлениям.

Главный человек в ИБ и интернете

Собеседники издания предполагают, что арест Михайлова может отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, поскольку он «по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране» и «во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции». Не исключено, что участникам этих отраслей придется заново выстраивать отношения с государством

Что возглавлял Стоянов в «Касперском»

О существовании в «Лаборатории Касперского» специализированного отдела, занятого заказными расследованиями инцидентов в области информационной безопасности, стало известно в 2013 г.

До того, как возглавить этот отдел, бывший майор милиции Руслан Стоянов работал в столичном Управлении «К» (УСТМ ГУВД Москвы). Все сотрудники подразделения - выходцы из правоохранительных органов, в том числе Следственного комитета и Управления «К».

Как пояснял CNews сам Руслан Стоянов, отдел по расследованию ИБ-инцидентов «Лаборатории Касперского» задачи отдела - это первичный анализ компьютерного инцидента, его расследование перед обращением клиента в правоохранительные органы и экспертное сопровождение уголовного дела. По словам Стоянова, будучи выходцами из силовых структур, сотрудники его отдела «способны говорить с правоохранительными органами на понятном им языке».