Из Apple бегут визионеры: Ушли «отцы» поисковика и языка Swift

Посвятивший долгие годы созданию языка программирования Swift для iOS Крис Латтнер покинул Apple, чтобы заняться разработкой автопилота в компании Tesla. Одновременно с ним компанию покинул директор по машинному обучению Дэниель Гросс.

Пост сдал

Создатель языка программирования Swift, на котором создаются приложения для iPhone и iPad, Крис Латтнер (Chris Lattner) покинул компанию. Одновременно с ним компанию покинул директор по машинному обучению Дэниель Гросс (Daniel Gross).

Крис Латтнер сообщил об уходе в письме служебной рассылки swift.org.

«Я рад сообщить, что Тед Кременек (Ted Kremenek) сменит меня в качестве руководителя проектов, в частности, проекта Swift. Это признание тех невероятных стараний, которые он уже вложил в этот проект, и отражение тех решений, которые я принял: покинуть Apple и искать пути реализации своих возможностей в других сферах», - написал Крис Латтнер, отметив, что принятое им решение «было нелегким».

Он добавил, что останется активным участником сообщества разработчиков Swift. Крис Латтнер также уточнил, что уже под руководством Кременека будет представлен релиз Swift 4.0, который Apple запланировала на 2017 г. Сам Крис Латтнер работает в Apple c 2005 г. Язык программирования Swift был впервые официально представлен в 2014 г., он предназначен, в первую очередь, для разработчиков iOS и OS X. Тед Кремнек работает в Apple в должности старшего менеджера языковых программ и программ среды исполнения.

Латтнер готовится к работе с автопилотом

Как сообщает Business Insider, Крис Латтнер переходит на работу в компанию Илона Маска (Elon Musk) Tesla. В компании пояснили, что Латтнер станет вице-президентом отдела по разработке ПО для автопилота (Autopilot Software).

Перешедший в Tesla главный разработчик языка Swift Крис Латтнер

В этом кресле он сменит Джинна Хоссейни (Jinnah Hosein), который временно занимал эту должность, а теперь полностью вернется на работу в свой основной офис – к ракетостроителям в SpaceX, также принадлежащей Маску.

Обсуждая уход Латтнера из Apple, в сообществе программистов отметили безусловные заслуги разработчика. «Он оставляет Swift в отличном состоянии, и создал превосходную структуру, в которой этот проект больше, чем отдельный человек. Много лет он строил Swift в компании, и сейчас, совершенно определенно, готов бросить новый вызов», - отметил один из комментаторов чата Hacker News.

Apple теряет кадры

Крис Латтнер стал не единственной потерей Apple. Одновременно стало известно, что из компании уволился создатель поисковой машины по социальным сервисам Greplin (Cue) Дэниель Гросс (Daniel Gross). После того, как он в 21 год за $40 млн продал Apple свой стартап, он занимал в компании должность директора по машинному обучению.

Дэниель Гросс, бывший директор по машинному обучению Apple

По данным TechCrunch, Гросс переходит в качестве партнера в венчурный фонд Y Combinator, занимающийся поддержкой небольших компаний в сфере информационных технологий. В интервью журналистам Гросс признался, что в будущем хотел бы вернуться к стартапам.