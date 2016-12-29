«Ростелеком» за 2 миллиарда разрешил Сбербанку сдавать свою недвижимость

СП «Ростелекома» и Сбербанка



«Ростелеком» и Сбербанк на паритетных правах создали совместное предприятие (СП) — субфонд коммерческой недвижимости с уставным капиталом p4 млрд. Банк в обмен на половину долей в СП внес в него p2 млрд через свою стопроцентную «дочку» — «Сбербанк инвестиции».



Под управление СП переходят 16 объектов коммерческой недвижимости в девяти городах России, в том числе шесть объектов в Санкт-Петербурге и два в Московской области. Ранее все эти объекты общей площадью свыше 100 тыс. кв. м находились в собственности «Ростелекома».



Заявленная цель проекта — развитие портфеля недвижимости для максимального раскрытия инвестиционного и девелоперского потенциала объектов.



В пресс-службе «Ростелекома» сообщили CNews, что описанная недвижимость частично занята самим оператором, а частично сдается в аренду (там, где она уже высвобождена «Ростелекомом»).



Организационная сторона



В ходе общения с пресс-службой оператора выяснилось, что новое совместное предприятие представляет юрлицо ООО «Телеком-5».



По данным ЕГРЮЛ, оно было создано 16 апреля 2015 г. На данный момент его стопроцентным учредителем выступает ПАО «Башинформсвязь», которое в ноябре 2015 г. оказалось в полной собственности «Ростелекома». Таким образом, вхождение «Сбербанка» в состав учредителей СП пока формально в ЕГРЮЛ никак не отражено.

«Ростелеком» решил сдавать свою недвижимость с помощью Сбербанка

В пресс-службе Сбербанка отмечают, что в сделке был задействован его департамент инвестиционной деятельности Sberbank CIB. В справке компании говорится, что он предоставляет услуги так называемого мезонинного финансирования, реструктуризации проблемных активов и сопровождения сделок M&A (слияния и поглощения). Объединенная команда Merchant Banking & Advisory за 12 месяцев 2016 г. участвовала в 17 закрытых и объявленных сделках в секторах недвижимости, нефти и газа, промышленности, леспрома, телекома и медиабизнеса, металлургии и ГДП, финансовых институтов, а также потребительском секторе и в торговле.

