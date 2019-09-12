«Кейсистемс» и «РЕД СОФТ» подтвердили совместимость программных продуктов

Компании «РЕД СОФТ» и «Кейсистемс» в рамках партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу программного обеспечения «Бюджет-СМАРТ Про» на операционной системе РЕД ОС. По итогам тестирования был подписан двусторонний сертификат.

Программный комплекс «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета («Бюджет-СМАРТ Про»)» предназначен для автоматизации процессов составления, анализа и исполнения бюджета субъекта и бюджетов муниципальных образований. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России под №864 от 20.05.2016 г.

«Основной поставленной задачей была проверка работоспособности продукта на операционной системе из реестра отечественного программного обеспечения. Проанализировав представленные решения, мы пришли к выводу, что требованиям программного обеспечения «Бюджет-СМАРТ Про» наиболее полно соответствует операционная система РЕД ОС. В процессе тестирования часто возникала необходимость проведения доработок компонентов операционной системы. Технические специалисты РЕД СОФТ всегда были в контакте с нами и проводили необходимые доработки, что позволило полностью покрыть функционал наших программных продуктов при работе в РЕД ОС», – отметил Сергей Панов, заместитель генерального директора компании «Кейсистемс».

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Совместимость РЕД ОС с другими отечественными продуктами расширяет функционал нашей операционной системы. Успешные результаты тестирования «Бюджет-СМАРТ Про» на РЕД ОС позволяют предложить рынку импортонезависимое решение для составления, анализа и исполнения бюджета, которое, безусловно представляет интерес для органов государственной власти», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «РЕД СОФТ».