Цифровые процессы
Как подключить МФУ к облаку и что это дает
Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

«Кейсистемс» и «РЕД СОФТ» подтвердили совместимость программных продуктов

ПО Софт

Компании «РЕД СОФТ» и «Кейсистемс» в рамках партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу программного обеспечения «Бюджет-СМАРТ Про» на операционной системе РЕД ОС. По итогам тестирования был подписан двусторонний сертификат.

Программный комплекс «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета («Бюджет-СМАРТ Про»)» предназначен для автоматизации процессов составления, анализа и исполнения бюджета субъекта и бюджетов муниципальных образований. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России под №864 от 20.05.2016 г.

«Основной поставленной задачей была проверка работоспособности продукта на операционной системе из реестра отечественного программного обеспечения. Проанализировав представленные решения, мы пришли к выводу, что требованиям программного обеспечения «Бюджет-СМАРТ Про» наиболее полно соответствует операционная система РЕД ОС. В процессе тестирования часто возникала необходимость проведения доработок компонентов операционной системы. Технические специалисты РЕД СОФТ всегда были в контакте с нами и проводили необходимые доработки, что позволило полностью покрыть функционал наших программных продуктов при работе в РЕД ОС», – отметил Сергей Панов, заместитель генерального директора компании «Кейсистемс».

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Совместимость РЕД ОС с другими отечественными продуктами расширяет функционал нашей операционной системы. Успешные результаты тестирования «Бюджет-СМАРТ Про» на РЕД ОС позволяют предложить рынку импортонезависимое решение для составления, анализа и исполнения бюджета, которое, безусловно представляет интерес для органов государственной власти», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «РЕД СОФТ».



Другие материалы рубрики

В Сеть выложили бесплатное ПО для подмены лиц в видео с инструкцией на русском языке

Microsoft замедлила Windows 10 и поломала встроенную функцию поиска

Google переименовала Android. Что в нем изменилось?

Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»

Google начала «убивать» протокол FTP

Huawei выпустила своего «убийцу» Android. В чем их отличия?

Техника

Все самое интересное с выставки IFA 2019

Презентация Apple – сервисы важнее новых iPhone и iPad?

Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения

Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Что нужно знать о развитии СУБД: от «Спутника» до наших дней

Какие задачи решают системы управления базами данных сейчас и какие готовы решать в будущем?

Тема месяца

Обзор: ИТ в транспортной отрасли 2019

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики ИТ в транспортные компании

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии