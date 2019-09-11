«Системный софт» обеспечил E-COM инструментами для разработчиков

«Системный софт» осуществила поставку продуктов Atlassian компании E-COM, провайдеру услуг электронного документооборота и разработчику многопрофильных SaaS-сервисов для B2B и B2G-интеграции. В рамках проекта заказчик получил лицензии ПО для отслеживания Agile-проектов Jira и среды создания баз знаний Confluence.

Особенностью поставки стали сжатые сроки: в стандартной ситуации они составляют от 7 до 10 рабочих дней, а ключи генерируются в офисе производителя ПО за рубежом. Однако бизнес-задачи компании E-COM требовали срочного расширения количества лицензий. В результате, благодаря тесному сотрудничеству с Atlassian, специалисты «Системного софта» смогли завершить переговоры со всеми сторонами и осуществить поставку всего лишь в течение одного рабочего дня.

Компания «Системный софт» является платиновым партнером Atlassian в России с 2018 года.

«Поставка программного продукта в течение суток — нетиповая ситуация, и никто не может гарантировать ее "по умолчанию". Большинство лицензий на программные продукты для бизнеса нельзя купить как в магазине: ключи чаще всего генерируются вендором после проведения оплаты. А это значит, что получить их можно только в те дни, когда офис производителя ПО работает. Однако иногда хорошо выстроенные процессы, налаженное общение с международными поставщиками и желание оказать лучший на рынке клиентский сервис помогают нам это делать», — отметил руководитель управления продаж малому и среднему бизнесу Шушаник Мартиросян.

Компания E-COM — российский разработчик многопрофильных SaaS-сервисов для B2B и B2G-интеграции и EDI-провайдер. Среди ее продуктов — платформа обмена электронными данными, решение ЭТрН: Электронная транспортная накладная, сервисы электронного факторинга по EDI-технологии и электронного предоставления разрешительных документов OpenCERTIFICATE.

Компания оказывает услуги по организации, сопровождению и поддержке ЭДО клиентам из производства, ритейла, телекоммуникаций и других отраслей.