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X5 запустила пилот по оснащению электронными ценниками магазинов «Пятёрочка»

Ритейл Розница

X5 Retail Group запустила пилотный проект по оснащению электронными ценниками магазинов «Пятёрочка». Новые технологии позволят исключить вероятность несоответствия указанных цен за товар и повысить NPS («удовлетворенность») покупателей.

На этом этапе пилота участвуют только «Пятёрочки», расположенные в городе Долгопрудный. Семь магазинов оборудованы 58 тысячами электронных ценников, которые покрывают практически 100% ассортимента (за исключением единичных случаев промо-продукции, расположенной не на полках магазина).

В основе «цифровых» ценников - электронная бумага, действующая как дисплей устройства, с тремя цветными чернилами – белыми, черными и красными (для проведения промо-акций). Обновление данных происходит автоматически без участия персонала магазина – цена и информация о товаре меняется в онлайн-режиме с помощью радиоканала. Внедрённые ценники отличаются низким энергопотреблением и способны работать 5 лет без замены батарейки. Программное обеспечение электронных устройств встраивается в действующее архитектурное IT-решение магазина, что позволяет полностью обновлять данные всего за несколько минут.

Внедрение системы электронных ценников является перспективным направлением цифровизации ритейла и развития покупательских опыта и лояльности. Автоматизация процесса позволяет оптимизировать трудозатраты и высвободить несколько часов рабочего времени каждого сотрудника для взаимодействия с покупателями и решения иных задач. Новая технология также ведёт к снижению расходов на печать бумажных ценников и сокращению потерь из-за некорректной информации на них.

Х5 уже использует более 65 тысяч электронных ценников в трёх супермаркетах «Перекрёсток» большого формата, расположенных в Санкт-Петербурге, Старом Осколе и Москве. До конца этого года Х5 рассмотрит возможность внедрения электронных ценников ещё в 15 магазинах «Пятёрочка» и 10 супермаркетах «Перекрёсток». По итогам пилота и доработки экономической модели проекта будет принято решение о разворачивании проекта на большее число магазинов сетей Х5.

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