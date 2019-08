Atos модернизирует ЦОДы Google Cloud для поддержки СУБД Oracle

Atos объявила об укреплении стратегического партнерства с Google Cloud и модернизирует два существующих центра обработки данных Google Cloud во Франкфурте (Германия) и Ашберне (США) для поддержки клиентов, использующих базы данных Oracle.

Компания установит на объектах высокопроизводительные серверы BullSequana S, что позволит заказчикам эффективно обрабатывать свои рабочие нагрузки Oracle и воспользоваться всеми преимуществами платформы Google Cloud Platform (GCP).

Atos использует опыт в области комплексного управления облачными средами, инфраструктурных сервисов и профессиональной поддержки, чтобы предложить корпоративным пользователям баз данных Oracle полностью управляемый и защищенный облачный сервис, интегрированный с платформой Google Cloud Platform. BullSequana S – это высокопроизводительные, модульные и масштабируемые серверы компании Atos, которые можно легко настроить в соответствии с конкретными потребностями заказчика и, таким образом, оптимизировать расходы на продукты Oracle. Эти региональные центры обработки данных прошли сертификацию Google Cloud для обеспечения прямого, защищенного и высокоскоростного сетевого подключения для более быстрого доступа к ресурсам Google Cloud.

«Я рад, что мы расширили наше глобальное партнерство с Google Cloud для того, чтобы корпоративные пользователи баз данных Oracle смогли воспользоваться всеми преимуществами платформы Google Cloud Platform для внедрения инноваций и решения своих бизнес-задач, – сказал Тьерри Бретон (Thierry Breton), председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Atos. – Модернизация двух центров обработки данных подкрепляет нашу плодотворную работу. Мы предлагаем нашим заказчикам новые комплексные решения, в том числе на основе Искусственного интеллекта, машинного обучения, гибридных облачных и цифровых рабочих сред, а также инновационные сервисы, включающие совместные лаборатории заказчиков в Европе и США».

«Эффективная работа баз данных Oracle и использование преимуществ всех функциональных возможностей платформы Google Cloud Platform является важной задачей для многих заказчиков, поэтому мы рады объединить усилия с Atos для того, чтобы компании могли реализовать поставленные задачи, – сказал Томас Куриан (Thomas Kurian), главный исполнительный директор Google Cloud – Это решение Atos помогает пользователям баз данных Oracle получить преимущества эффективной инфраструктуры и масштабирования Google Cloud, а также нашими сильными сторонами в таких областях, как Искусственный интеллект и машинное обучение, подкрепленными опытом Atos в области трансформации бизнеса и миграции».

Atos и Google Cloud предложат заказчикам единый унифицированный процесс для управления идентификационной информацией, управления доступом и администрирования во всех средах, начиная GCP-приложениями, заканчивая базами данных.

Новое решение Atos для Google Cloud усиливает партнерство двух компаний. Atos недавно получила статус Global Breakthrough Partner of the Year в рамках мероприятия Google Cloud Next 19, которое прошло в Сан-Франциско.

Решение будет доступно во второй половине 2019 г. через GCP-консоль посредством Google Marketplace.