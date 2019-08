«Аурига» вновь признана лидером по развитию инноваций и качеству услуг

«Аурига», одна из ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения на заказ, снова заняла заслуженное место среди ста лучших аутсорсинговых компаний мира по версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP). Жюри подчеркнуло успехи компании в сфере инновационного развития и качества услуг (по оценке клиентов), а также в области корпоративной социальной ответственности.

Ранее в этом году «Аурига» вошла в The Best of The Global Outsourcing 100, рейтинг мировых лидеров аутсорсинга. Результаты этого года основывались на оценках участников за все предыдущие года существования рейтинга. «Аурига» вошла в престижный список уже в двенадцатый раз подряд и удостоилась особой награды за стабильно высокие результаты на протяжении более десяти лет.

В этом году «Аурига» была названа в числе «главных восходящих звезд», динамично растущих компаний, набравших высший средний балл за всю историю GO100. Полный список компаний, вошедших в лидеры рейтинга The Best of The Global Outsourcing 100, был опубликован в специальном выпуске Fortune 500.

IAOP по традиции отметила достижения компаний в различных подкатегориях. Аурига получила высший балл за качество услуг, которое заказчики подтверждали в своих отзывах на протяжении многих лет. Также Аурига получила высшую оценку за инновационные программы, которые позволили создать еще больше ценности для клиентов. Наконец, жюри отметило достижения компании в сфере корпоративной социальной ответственности, ее приверженность открытому, честному и справедливому подходу в бизнесе.

«Рейтинг Global Outsourcing 100 отражает профессионализм, опыт и самоотдачу ведущих компаний отрасли, – отметила Деби Хэмилл, генеральный директор IAOP. – Мы рады отметить "Ауригу" в числе многолетних мировых лидеров по качеству обслуживания клиентов, развитию инноваций и инициатив в сфере корпоративной социальной ответственности».

Вячеслав Ванюлин, генеральный директор «Ауриги», отметил: «Место в рейтинге Global Outsourcing 100, а особенно признание в области инноваций и качества услуг, всегда было большим достижением для "Ауриги", но продержаться среди лучших из лучших больше десятилетия – это огромный успех! Спасибо нашим клиентам, партнерам и сотрудникам за то, что сделали это возможным, а также членам независимого жюри IAOP за то, что так высоко оценили нашу работу!»

Международная ассоциация профессионалов в области аутсорсинга (IAOP) – это основная организация, занимающаяся вопросами совершенствования индустрии аутсорсинга, объединяющая клиентов, провайдеров и консультантов. Ассоциация создает возможности, позволяющие содействовать сотрудничеству, профессиональному развитию, получению признания, прохождению сертификации и реализации высоких стандартов деятельности. Благодаря своей глобальной сети, современным программам обучения и сертификации, базе знаний, сообществу членов и другим преимуществам, IAOP помогает своим участникам получать новую информацию, развиваться и достигать успеха.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Ассоциации.

Компания «Аурига» предоставляет услуги по разработке высокотехнологичного ПО клиентам из России, Америки и Европы. Центральный офис компании находится в США, центры разработки – в России и Литве. Компания оказывает полный спектр услуг по разработке, тестированию, поддержке, интеграции и развертыванию ПО. Среди клиентов «Ауриги» – Barclays, Broadvision, Chrysler, Digital Guardian, Dräger Medical, Hewlett-Packard, Home Credit, IBM, КРОК и другие.

Подробнее о компании и услугах на сайте компании.