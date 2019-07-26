«Триколор» внедрил решения Cisco в свою ИТ-инфраструктуру

«Триколор» реализовал возможность интернет-вещания используя сетевые решения Cisco. Так, построенная инфраструктура стала основой для услуги «Триколор онлайн ТВ», пользователи которой могут смотреть телеконтент на всех типах клиентских устройств — смартфонах, Smart TV и приемниках с поддержкой онлайн ТВ.

«Триколор» начал развивать платформу интернет-вещания в 2017 году, и уже в конце 2018 года клиенты смогли смотреть телеканалы на любых мобильных устройствах с операционной системой IOS/Android не только дома, но и за его пределами с приложением «Триколор онлайн ТВ». Также появились одноименные версии приложений для Smart TV c операционной системой Android TV и для Samsung Smart TV с Tizen OS. Для построения сетевой ИТ-инфраструктуры, соответствующей требованиям эпохи цифровой трансформации и обеспечивающей функционирование услуги, «Триколору» требовался надежный технологический партнер, решения которого помогли бы обрабатывать многочисленные запросы в условиях высоконагруженной интернет-системы, передавать большой объем данных и обеспечить бесперебойное функционирование сервиса в целом.

«Благодаря сотрудничеству с Cisco мы смогли создать надежную и высокопроизводительную ИТ-инфраструктуру, — сказал Евгений Латыпов, руководитель отдела эксплуатации онлайн-видеосервисов «Триколора». — Это позволило нам построить скоростную магистраль взаимодействия клиент – контент. Теперь мы можем предоставлять клиентам любые современные услуги, связанные с онлайн-вещанием, включая 4K, в самом высоком качестве без оглядки на растущий трафик. В результате за два последних месяца число наших интернет-зрителей выросло в 10 раз, превысив 500 тысяч пользователей, и продолжает расти».

«Данный проект – яркая иллюстрация того, как инновационные технологии Cisco способствуют процессам цифровой трансформации, помогают организациям стать эффективнее, а обычным людям – получать услуги нового уровня, - отметил Сергей Полушкин, менеджер Cisco по работе с коммерческими организациями. – Система, основанная на маршрутизаторах Cisco ASR серии 9000, коммутаторах Cisco Nexus серии 9000, а также VPN-маршрутизаторах и L3-коммутаторах не только помогает Триколор предоставлять клиентам услуги интернет-вещания высочайшего качества сегодня, но и позволит неограниченно развивать сервис в будущем».

Сейчас услуга «Триколор онлайн ТВ» доступна на большей части приемного оборудования для просмотра ТВ от «Триколора» с возможностью выхода в интернет. Параметры вещания с точки зрения качества изображения сопоставимы с теми, что предоставляет спутниковое вещание. Помимо высокого качества изображения, клиенты получают ряд преимуществ нелинейных сервисов: возможность посмотреть архив телепрограмм (Catch UP), поставить видео на паузу (TimeShift), перемотать и посмотреть передачу или фильм с начала (Start Over).

Клиенты могут пользоваться сервисом в любой точке России, где есть интернет-связь, без привязки к карте покрытия территории спутниковым сигналом.