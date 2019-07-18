Acer объявила о начале продаж игровых мониторов Predator XN3. Цена

Acer представила новые сверхбыстрые игровые мониторы Predator XN3. Первыми моделями в линейке XN3 стали Predator XN253QP и XN253QX.

В этих моделях сделан упор на максимальную скорость вывода изображения на экран. Матрица TN с разрешением Full HD в этих мониторах в режиме разгона способна сокращать время отклика до 0,3 мс, что может стать для профессионального геймера критически важным в шутерах от первого лица, где скорость реакции играет важнейшую роль. Частота обновления при этом составляет до 240 Гц, что позволяет вкупе с поддержкой технологии Nvidia G-Sync обеспечить синхронизацию изображения при максимально высоком значении FPS (frames per second, кадры в секунду).

Кроме того, мониторы оснащены предустановленными профилями настроек изображения, которые позволяют быстро менять яркость, насыщенность или контрастность, осветлять темные участки или повышать четкость изображения. Доступ к профилям реализован через физические кнопки управления на мониторе.

Так как энтузиасты и киберспортсмены уделяют большое количество времени тренировкам, их зрение подвергается значительным нагрузкам. Acer предусмотрела целый набор технологий для обеспечения безопасности здоровья игроков. Мониторы Predator XN3 оборудованы комплексом для защиты зрения Acer EyeProtect. В этот набор входят: технология Flicker-Less, которая снижает уровень мерцания экрана, фильтр Bluelight Shield, уменьшающий интенсивность излучения в синей части спектра света, технология Low Dimming для понижения яркости экрана при слабом освещении и матовое покрытие дисплея ComfyView для устранения бликов.

Монитор Acer Predator XN253QP

Оба монитора оборудованы подставкой ErgoStand с возможностью изменять угол наклона, высоту экрана над столом и поворачивать его таким образом, чтобы добиться максимально комфортного положения. Кроме того, в устройствах предусмотрены порты USB 3.0 для подключения периферийных устройств и встроенные динамики мощностью 2 Вт.

Мониторы линейки Predator XN3 уже появились в продаже в России. Стоимость Predator XN253QP составляет 34990 руб., а Predator XN253QX — 39990 руб. Гарантия на все мониторы Acer — три года.