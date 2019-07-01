«Лаборатория Касперского» помогла устранить критические уязвимости в системе умного дома

Эксперты «Лаборатории Касперского» исследовали контроллер для управления экосистемой умного дома (smart home) и обнаружили в нём несколько критических уязвимостей. Наиболее серьёзными оказались проблемы в облачной инфраструктуре устройства, а также потенциальная возможность удалённого исполнения вредоносного кода. С помощью этих программных уязвимостей злоумышленник может получить права суперпользователя и начать манипулировать системой умного дома в своих целях. Обо всех обнаруженных уязвимостях «Лаборатория Касперского» сообщила производителю устройств – компании Fibaro, которая оперативно устранила их и обновила протоколы безопасности.

Исследование проводилось в рамках эксперимента: один из сотрудников «Лаборатории Касперского» попросил своих коллег-аналитиков протестировать смарт-систему, развёрнутую в его доме. Для изучения был выбран контроллер, поскольку именно он управляет всеми операциями в умном доме, и компрометация такого устройства позволила бы злоумышленникам попасть внутрь домашней экосистемы. А это чревато любыми последствиями: от шпионажа за жильцами до выведения из строя различных устройств.

Уже на начальной стадии исследования эксперты обнаружили несколько потенциальных векторов атаки: через протокол беспроводной коммуникации Z-Wave, широко использующийся в решениях домашней автоматизации; через веб-интерфейс в панели администратора; через облачную инфраструктуру. Последний путь оказался наиболее эффективным с точки зрения организации атаки. Изучив методы обработки запросов, поступающих от контроллера в облачную инфраструктуру, аналитики «Лаборатории Касперского» выявили уязвимость в процессе авторизации и потенциальную возможность для удалённого исполнения кода.

В совокупности эти два серьёзных недочёта открывают злоумышленникам доступ ко всем файлам бекапа, которые были загружены в облако из всех устройств Fibaro Home Center Lite. Вместо них атакующие могут загрузить в облако под видом бекапа вредоносные файлы, а затем установить их на определённом контроллере – даже несмотря на то что у них нет прав в самой системе умного дома.

Для завершения эксперимента аналитики «Лаборатории Касперского» провели тестовую атаку на котроллер. Они подготовили специальный файл бекапа с отдельно разработанным скриптом, защищённым паролем. Затем они отправили через облако сообщение по электронной почте и SMS владельцу устройства с уведомлением о необходимости обновить прошивку контроллера. «Жертва» ничего не заподозрила и скачала под видом обновления тот самый файл бекапа, который по сценарию оказался вредоносным. Таким образом исследователи получили права суперпользователя для контроллера домашней смарт-системы, что позволяло им выполнять любые команды. Аналитики продемонстрировали возможные последствия успешного внедрения злоумышленников в домашнюю экосистему, изменив мелодию в будильнике – на следующее утро «жертва» проснулась под громкую drum & bass музыку.

«В отличие от нас настоящий злоумышленник, получивший доступ к системе управления умным домом, вряд ли остановится на пранке с будильником. Основная задача устройства, которое мы исследовали, – интеграция всех умных систем владельца дома в едином центре. При этом на этот раз мы тестировали безопасность уже развёрнутой и активно используемой системы, до этого большинство подобных исследований проводилось в лабораторных условиях. Более того, производство проверенных нами устройств поставлено на поток, и они используются во многих домах по всему миру. Наше исследование показало, что, несмотря на растущий уровень осведомлённости о проблемах с безопасностью интернета вещей, некоторые важные вопросы всё ещё не решены. Мы благодарим Fibaro за ответственное отношение к проблеме кибербезопасности их гаджетов: теперь мы уверены, что после этого эксперимента дом нашего коллеги защищён лучше, равно как и дома многих других пользователей», – отметил Павел Черёмушкин, эксперт Kaspersky ICS CERT.

«Инфраструктура интернета вещей требует слаженной работы систем на многих уровнях, а это предполагает большие объёмы работ в области внедрения и архитектуры. Мы очень ценим исследование «Лаборатории Касперского» – оно помогло нам в работе по обеспечению безопасности наших продуктов и сервисов. Вместе мы устранили потенциальные уязвимости. Мы настоятельно рекомендуем всем пользователям Fibaro установить последние обновления: они повышают функциональность системы и делают её более устойчивой к взлому. Также мы советуем всегда сверять информацию из получаемых электронных сообщений с актуальными объявлениями на сайте компании», – заявил Кшиштоф Банасяк (Krzysztof Banasiak), директор по продукту Fibaro.

С полным отчётом по результатам исследования «Лаборатории Касперского» можно ознакомиться здесь.