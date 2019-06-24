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«Мегафон» запустил 2-месячный 100% кэшбэк на ряде тарифов

Телеком Мобильная связь

«Мегафон» объявил о предоставлении новым абонентам тарифной линейки «Включайся!» доступен кэшбэка в 100%. Ранее, в марте, оператор предложил клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь.

Предложение действительно для всех новых абонентов выбирающих тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум».

С 24 июня новые абоненты тарифов «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» получают возможность вернуть 100% от суммы абонентской платы по тарифу и трат на международный роуминг за месяц подключения и за последующий календарный месяц.

Например, абонентская плата на выбранном тарифе «Включайся! Выбирай» составляет от 450 рублей в месяц. Активировав программу 100% кэшбэка в один клик в «Личном кабинете», абонент сможет в начале следующего месяца вернуть сумму расходов за прошедшее время первого месяца с «Мегафоном», а также вернуть 100% расходов и за второй полный календарный месяц с «Мегафоном».

С начала третьего календарного месяца сотрудничества абонент сможет возвращать 20% от расходов ежемесячно.

Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку гаджетов и аксессуаров в салонах «Мегафона», цифровых услуг и сервисов: фильмы и сериалы в «Мегафон ТВ», книги и журналы, музыкальные релизы от «Мегафон Музыка».

Потратить накопленные средства также можно на золотой уровень в сервисе «#Специи», что даст возможность получить возврат на 60% больше за интернет-покупки в 500 магазинах.

«В марте 2019 года "Мегафон" впервые на рынке запустил уникальную услугу – 20% кэшбэк, сделав ее базовым условием тарифной линейки «Включайся!». За прошедшие со старта четыре месяца мы увидели - наши абоненты не только накапливают кэшбэк, но и активно используют эти средства на аксессуары и гаджеты, а также внутри наших сервисов. Это значит - наша фишка понравилась! И сегодня мы увеличиваем процент кэшбэка с 20 до 100% за первый месяц, позволяя всем новым клиентам еще больше экономить на связи», — сказал Влад Вольфсон, коммерческий директор «Мегафона».

Узнать больше о новом предложении тарифной линейке «Включайся!» можно на сайте компании.



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