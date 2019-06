Российские эксперты станут соредакторами международного стандарта интернета вещей в области безопасности

Представляющий Российскую Федерацию Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» Росстандарта, созданный на базе РВК, получил статус соредактора международного стандарта ISO/IEC технологии интернета вещей.

Решение было принято на прошедшем в конце мая 2019 г/ в Чунцине (КНР) заседании международного подкомитета по созданию стандарта ISO/IEC JTC 1 SC 41 Internet of Things and related technologies («Интернет вещей и смежные технологии»). Россия в лице ТК 194, представляющего на международном уровне интересы российских технологических компаний, была утверждена в качестве соредактора проекта стандарта ISO/IEC 30149 Internet of Things (IoT) — Trustworthiness frameworks. Всего в заседании приняли участие более 70 международных экспертов в области интернета вещей и смежных технологий.

Проект документа Trustworthiness Frameworks обсуждался в рамках подкомитета ISO/IEC больше года. Следующий этап разработки международного стандарта включает в себя трехмесячный период, во время которого российские эксперты смогут внести свои предложения по улучшению документа и его переходу на следующий уровень.

Стандарт направлен на регулирование вопросов доверенности кибер-физических систем, включая интернет вещей, учитывая при этом как информационную, так и физическую составляющую. Документ регулирует доверенность в широком смысле, включая такие элементы, как надежность, функциональная безопасность, информационная безопасность, безопасность персональных данных, устойчивое функционирование в условиях атаки.

Документ позволит четко сформировать запросы на решения, которые соответствуют глобальным требованиям информационной и функциональной безопасности цифровых технологий и личной информации, надежности и устойчивого функционирования этих решений в разнообразной и быстро меняющейся среде интернета вещей. Это позволит обеспечить доверие потребителей к цифровым технологиям в целом и интернету вещей в частности, внедрить в повседневную жизнь передовые решения как в потребительской сфере («умные города», персонифицированный общественный транспорт, персональная медицина), так и в промышленности («Индустрия 4.0», «умное производство»).

Утверждение международного стандарта ISO/IEC 30149 планируется в 2021 году. Параллельная разработка национального эквивалента будет происходить в рамках соответствующей рабочей группы «Интернет вещей» ТК 194. Предполагается, что он также будет утвержден в 2021 г.

Это уже второй стандарт интернета вещей, соредактором которого выступают эксперты из России. Ранее российские эксперты получили статус соредактора при работе над стандартом типовой архитектуры сенсорных сетей для электроподстанций (ISO/IEC 30144 Information technology — Sensor network system architecture for power substations), также разрабатываемого в рамках данного Подкомитета.