МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым ТВ жителей районов «вне цифры»

МТС и правительство Новосибирской области подписали соглашение о предоставлении доступа к просмотру 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплексов без взимания абонентской платы. В рамках соглашения оператор обязуется обеспечить бесплатным спутниковым цифровым телевещанием жителей 193 населенных пунктов Новосибирской области, расположенных вне зоны охвата цифрового эфирного ТВ.

Для получения доступа пользователю необходимо иметь специальное оборудование для приема спутникового сигнала оператора. Малообеспеченные семьи, проживающие в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного вещания, получат комплекты оборудования спутникового ТВ на специальных условиях – в регионе предусмотрена компенсация затрат на приобретение оборудования. Чтобы получить компенсацию за комплект спутникового ТВ МТС, им необходимо обратиться в центры соцобслуживания, предоставив документы, подтверждающие право на получение льгот, а также платежные документы на приобретенное оборудования.

Остальные жители области, проживающие вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения, также смогут бесплатно смотреть двадцать федеральных каналов, для этого им надо будет самостоятельно приобрести комплекты и подключиться на специальный тариф.

После установки оборудования пользователи получат возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов первого и второго мультиплексов, среди которых — «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Домашний», «Карусель», СТС и другие.

Отключение аналогового телевещания в Новосибирской области произойдет 3 июня 2019 г. В результате без доступа к наземному эфирному ТВ-сигналу останется ряд населенных пунктов в 19 районах Новосибирской области, в том числе Баганском, Кыштовском, Куйбышевском, Маслянинском, Северном, Сузунском, Чулымском, Усть-Тарском, Убинском и других районах области.

«Телевидение сегодня является одним из основных источников информации. Поэтому крайне важно, чтобы все жители области имели доступ к цифровому телевещанию. Соглашение с МТС поможет обеспечить жителей поселков и сёл, находящихся вне цифрового сигнала, 20 бесплатными общедоступными телеканалами, гарантированными законодательством страны, — отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

«Мы понимаем социальную значимость задачи по обеспечению доступа к двадцати основным федеральным каналов с помощью спутникового ТВ жителей нашей области, которые будут его лишены в результате отключения аналогового вещания. У нас есть вся необходимая инфраструктура для этого и мы ценим доверие, которое нам оказало правительство, выбрав нас поставщиком услуг спутникового вещания, чтобы даже жители отдаленных населенных пунктов могли пользоваться современными технологиями и не были отрезаны от мира», — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.