Искусство и котики: для каких целей регистрируют .ART

С момента старта открытой регистрации в зоне .ART прошло 2 года. Сегодня это одна из успешных новых доменных зон с высоким коэффициентом продления адресов. Крупнейший российский регистратор доменов и Амбассадор зоны .ART делится статистикой и достижениями этого домена.

Сегодня в зоне .ART зарегистрировано 56000 доменов. При этом 40% из них — это адреса действующих сайтов либо редиректы.

69% доменов .ART используется физическими лицами, из которых более половины — художники. Большой интерес проявляют, фотографы и дизайнеры, также сайты в зоне .ART создают музыканты, скульпторы, архитекторы, блогеры. Юридические лица заняли 26% доменов.

Из них самые большие группы — специализированные магазины, музеи, галереи, дизайн-студии, художественные школы и рекламные агентства. Ещё 5% адресов можно выделить в отдельную категорию — сайты, посвящённые отдельному объекту: планете, книге или даже коту.

Коэффициент продления адресов в зоне .ART составляет 75% для обычных и 89% для доменов категории «Премиум». Эти показатели выше средних данных New gTLDs.

В .ART, как и в некоторых других зонах, можно регистрировать кириллические домены вида ИМЯ.АRT. На текущий момент небольшое число владельцев сайтов использовали эту возможность: в доменной зоне зарегистрировано менее 1% IDN-доменов от общего количества адресов. Среди них можно выделить ЯРКИЙМИР.ART (сайт центра поддержки талантов «Яркий мир»), ВИНОГРАДОВ.ART (сайт видеографа из Московской области), МАНИКЮР.ART (сайт студии из Воронежа).

Вероятнее всего, в ближайшем будущем стоит ожидать увеличения интереса пользователей к премиум-доменам .ART: реестр зоны пересмотрел политику ценообразования для некоторых адресов из этой категории и теперь часть премиум-доменов в зоне .ART можно купить по более низкой цене.

На сайте REG.RU любой желающий может зарегистрировать понравившийся домен в зоне .ART за 499 рублей или премиум-домен со скидкой 30% до 30 июня 2019 года: https://www.reg.ru/domain/new/ART

«Несмотря на огромное количество других доменов, в том числе New gTLDs, которые близки по тематике (.DESIGN, .INC, .GALLERY и другие), .ART удалось выделиться и найти свою аудиторию. А если обратить внимание на коэффициент продлений, то можно с уверенностью сказать, что эта аудитория очень лояльна к домену», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3000000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU в 30 городах России и СНГ.