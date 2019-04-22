«Синимекс» автоматизировал открытие счетов юрлицам в Росбанке

Специалисты компании «Синимекс» автоматизировали процесс открытия счетов юридическим лицам в Росбанке.

До июня 2017 г. процесс открытия счетов юридическим лицам Росбанка был реализован в трех различных системах, что затрудняло процесс контроля, не давало возможности сокращать временные затраты и часто приводило к ошибкам при обработке заявок. Департамент малого бизнеса Росбанка заявил о необходимости увеличения скорости процесса; кроме того, потребовалась разработка осуществления мгновенного предложения и подключения дополнительных услуг, таких как SMS-информирование, заказ карт, многовалютность, бизнес-поддержка и др.

По результатам тендера подрядчиком была выбрана компания «Синимекс», перед которой поставили амбициозные задачи: увеличение скорости открытия счетов для юридических лиц, мгновенное резервирование счетов, обеспечение на всех стадиях процесса максимальной прозрачности, дающей возможность выстроить все необходимые KPI для сотрудников банка.

Оптимальный результат был достигнут благодаря активному взаимодействию ИТ-подразделения Росбанка с бизнес-заказчиком и командой компании «Синимекс». Пользователи переведены от работы в нескольких системах к работе в «одном окне», стала доступна прозрачная статистика по прохождению заявок и работе подразделений в онлайн-режиме в головном офисе банка и заложен фундамент для дальнейшей оптимизации процесса.

«Внедрение технологии позволило существенно ускорить процесс открытия счетов юридических лиц и увеличило прозрачность работы сквозного процесса в целом. Об успехе внедрения в первую очередь говорят цифры: так, среднее время открытия счетов юридическим лицам теперь составляет 3 часа, - отметил директор департамента малого бизнеса Росбанка Максим Лукьянович. - Резервирование счетов производится за считанные минуты, а прирост продаж составил более 1,5 раз».

Проект был реализован за полтора года: с июля 2017 по декабрь 2018 г. Пилотный запуск прошел всего через несколько месяцев после старта, тиражирование на всю сеть (более 400 точек продаж) завершено в январе прошлого года. Летом запущена функциональность по «транзакционным пакетам» и «карте PRO». На текущий момент производится развитие функциональности.

В планах Росбанка также проект учета единовременных комиссий, автоматизация процесса закрытия счетов и др.

«Разработка новой функциональности велась на IBM Digital Business Automation. Фронтальная часть написана на Angular 5+. Кроме того, в рамках проекта реализован большой Java-фреймворк, предоставляющий RestAPI как для самого BPM, так и для сторонних систем. Качественная реализация проекта построения единой интегрированной платформы в Росбанке в довольно короткие сроки открыла для нашей команды новые горизонты. Банку предстоит решение ряда дополнительных задач: интеграция с Системой межведомственного электронного взаимодействия, автоматическое подключение e-трейдинга и другие активности», - сказал директор по развитию бизнеса компании «Синимекс» Илья Фридман.