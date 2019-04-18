Merlioncloud объявила о старте официальных продаж облачных решений IBM

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, в рамках развития платформы Merlioncloud, сообщил о старте продаж двух продуктов – IBM SPSS Statistics Subscription и IBM Watson Studio Desktop Subscription. Протестировать и приобрести решения IBM как услугу уже можно на странице сервиса и у партнеров Merlioncloud: «Софтинк», «Филд-айти», ITSDelta.

IBM SPSS Statistics – статистическое программное обеспечение, позволяющее решать множество исследовательских и бизнес-задач с помощью средств специального анализа, тестирования гипотез, геопространственного и предсказательного анализа. IBM SPSS Statistics применяется для анализа данных и тенденций, прогнозирования и планирования, проверки предположений и подготовки обоснованных выводов. Решение может быть полезно для работы аналитиков, управленцев, руководителей отделов продаж, ИТ.

Преимущества подписки на сервисы IBM в отличие от покупки – это все возможности обычной лицензии с гибким вариантом оплаты, включая простой процесс приобретения, управления и лицензирования. Приобретя подписку на сервисы, можно менять количество пользователей и переносить услуги на другие устройства, и при этом все пользователи информируются о обновлениях и новых функциях с помощью push-уведомлений.

Другое решение вендора, доступное на Merlioncloud – IBM Watson Studio. Это платформа для создания и обучения ИИ-моделей, а также для подготовки и анализа данных в гибкой гибридной облачной среде. Watson Studio предоставляет удобный инструментарий для коллективной работы с данными, создания моделей и их обучения в полном объеме. В Watson Studio Desktop пользователи могут готовить данные и создавать модели как автономно, так и с подключением к интернету, позволяющим подключаться к другим источникам данных. При этом наборы данных хранятся на личных компьютерах.

IBM Watson Studio содержит инструменты визуального моделирования для тех, кто не любит программировать. Один дополнительный модуль SPSS Modeler имеет простой интерфейс, ориентированный на всех, — от бизнес-пользователей до экспертов по анализу данных – и помогает быстро извлекать ценные идеи, создавая визуальные модели с помощью мыши. Другой дополнительный модуль – Neural Network Modeler с простым графическим интерфейсом разработки структур нейронных сетей, который ускоряет разработку, избавляя от необходимости вручную писать и отлаживать код.

«Для нас старт продаж продуктов IBM является важным шагом в развитии облачной дистрибуции, – сказала Юлия Печникова, директор департамента развития бизнеса VAD компании Merlion. – Корпорация IBM является одним из мировых лидеров, который развивает продажу облачных продуктов по подписке через витрины и Merlioncloud – именно та площадка, которая поможет корпорации усилить свои позиции в перспективных сегментах российского рынка».



О дальнейших пополнениях портфеля другими продуктами этого производителя Merlioncloud будет сообщать дополнительно.