Итоги развития Единой системы бухгалтерского учета Минздрава Пензенской области в 2018-2019 годах

Построение региональной системы централизации бухгалтерского учёта в системе здравоохранения Пензенской области началось в 2013 году. Тогда в Министерстве здравоохранения региона создан Единый центр бухгалтерского учета государственных бюджетных учреждений здравоохранения Пензенской области, учредитель которых – Министерство здравоохранения Пензенской области.

Сейчас он функционирует на базе автоматизированной системы бухгалтерского учета государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пензенской области «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр» в центре бухгалтерского обслуживания (далее – ЦБО МИАЦ). Единая система бухгалтерского учета разработана в НПО «Криста» на основе АС «Смета».

В настоящий момент в ЦБО МИАЦ 48 учреждений ведут бухгалтерский учет в Единой системе бухгалтерского учета ГБУЗ МИАЦ (далее – ЕС БУ). Среди них – те, что находятся на аутсорсинге по ведению бухгалтерского учета и содержатся за счет государственного задания. Бухгалтерия осталась в штатах учреждений, работающих в системе ОМС). Исключение составляют учреждения, переданные на аутсорсинг ведения бухгалтерского учета.

А. В. Пичушкин, главный бухгалтер ГБУЗ МИАЦ

О новых достижениях в работе, ставших возможными благодаря системе, рассказал главный бухгалтер централизованной бухгалтерии ГБУЗ «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр» А. В. Пичушкин.

Централизованное внедрение цифровых стандартов.

В начале 2018 года вступили в действие первые 5 Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (далее – СГС). В мае 2018 года, а затем в феврале 2019 года вступили в силу изменения в Инструкции Минфина России по бухгалтерскому учету, а уже с начала 2019 года – новые 5 СГС.

Преимущество внедрения новаций именно в ЕС БУ состоит в том, что имеется единая централизованная система, в которую единовременно и достаточно быстро вносились изменения подрядчиком. При этом отделом анализа и методологии ЦБО МИАЦ своевременно осуществлялось консультирование всей сети учреждений по внедрению на местах СГС и нового плана счетов. Управление процессом осуществлялось и осуществляется централизованно, и есть возможность контроля за своевременным и качественным ведением учета в соответствии с новациями. Эффективным стало регулярное участие руководителя ЦБО МИАЦ, являющегося членом Союза развития государственных финансов в работе круглых столов Минфина России по СГС, где имелась и имеется возможность общаться как с методологами Минфина России, так и с коллегами из регионов.

Передачи в ЦБО МИАЦ функций по приему и проверке бюджетной отчетности.

В начале 2018 года в ЦБО МИАЦ переданы функции по приему и проверке бюджетной отчетности в части публичных нормативных обязательств у бюджетных и автономных учреждений по Инструкции 191н Минфина России. Ранее мы принимали и проверяли отчетность только по Инструкции 33н. Это позволило нашим методологам получить дополнительную практику в части изучения не только бухгалтерской, но и бюджетной отчетности, а также, как и в случае с отчетами по Инструкции 33н, возможность сверять в режиме онлайн данные учета и отчетности учреждений.

Принятие на бухгалтерское обслуживание казенного оборудования.

До 2018 года в ЦБО МИАЦ на обслуживании были только бюджетные учреждения, содержавшиеся за счет государственного задания. Остальные входили в ЕС БУ наравне с этими учреждениями. После смены типа с бюджетного на казенное на обслуживание было принято ГКУ «Центр транспортного обслуживания учреждений здравоохранения Пензенской области». Это позволило усилить контроль за деятельностью учреждения, а также, как и в описанном выше случае, получить дополнительную практику по ведению бюджетного учета и представлению бюджетной отчетности.

Разработка учетной политики для учреждений.

ЦБО МИАЦ регулярно разрабатывает и направляет учреждениям различные методические материалы, письма, консультационные материалы для улучшения их функционирования в области бухгалтерского учета. Важнейшим из них является «Типовая учетная политика». Этот документ в 2019 году выпущен в новой редакции – третьей за время существования ЕС БУ. В ноябре 2018 – марте 2019 гг. разработано 27 типовых документов учетной политики. Наиболее значимые из них – «Порядок организации внутреннего контроля»; «Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и/или главного бухгалтера государственного учреждения здравоохранения Пензенской области»; «Порядок признания дебиторской задолженности нереальной к взысканию и перевода ее в статус сомнительной дебиторской задолженности, а также признание ее безнадежной к взысканию»; «Порядок списания невостребованной кредиторской задолженности»; «График документооборота»; «Порядок взаимодействия структурных подразделений и сотрудников учреждения с бухгалтерией в целях обеспечения полноты и качества ведения бухгалтерского учета»; «Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств, имущества на забалансовых счетах, иных объектов бухгалтерского учета»; «Рабочий план счетов бухгалтерского учёта (кроме публичных нормативных обязательств)»; «Рабочий план счетов бюджетного учёта в части публичных нормативных обязательств»; «Налоговая политика»; «Методы оценки отдельных видов имущества, активов и обязательств. Вопросы учета отдельных хозяйственных операций».

Разработка документов для комиссии Министерства по списанию и обесцениванию имущества.

ЦБО МИАЦ совместно с Министерством разработало Порядок согласования списания и обесценения особо ценного движимого и недвижимого имущества для учреждений, регулярно начало принимать участие в заседаниях соответствующих комиссий под руководством заместителя Министра здравоохранения региона, консультирует по отражению подобных хозяйственных ситуаций в ЕС БУ и оформлению соответствующей документации.

Подготовка аналитической информации и мониторингов для органов исполнительной власти.

Благодаря существованию ЕС БУ и ЦБО МИАЦ появилась возможность формирования различных сведений для внешних пользователей. С 2018 года регулярно анализируется и представляется информации о безвозмездном поступлении имущества, а также об ущербе, причиненном имуществу, недостачам.

Функционирование Единой системы бухгалтерского учета ГБУЗ МИАЦ (создана на основе АС «Смета» – разработки НПО «Криста») позволило добиться более эффективного управления сферой здравоохранения Пензенской области.