Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN

Fortinet представила новые защищенные решения для SD-WAN, в том числе первую в отрасли специализированную микросхему SD-WAN ASIC, которая поможет организациям выстраивать защищенную сетевую инфраструктуру.

Джон Мэддисон (John Maddison), исполнительный вице-президент по продуктам и решениям в Fortinet, отметил: «Периферия WAN является сегодня важным элементом поверхностей цифровых атак, но периферия вашей сети никогда не должна становиться узким местом в инфраструктуре. Для филиалов способность обеспечивать наилучшую работу границы WAN, в том числе за счет SD-WAN, оптимизации WAN, решений безопасности и оркестрирования, при этом с оптимальной производительностью и защитой, является критически важным для создания качественного цифрового опыта. Специализированный процессор Fortinet SoC4 SD-WAN ASIC позволяет организациям развертывать сети на принципах безопасности, независимо от количества имеющихся филиалов – будь у них 100 или 10 000 офисов».

Организации используют SD-WAN для создания более скоростных и экономически эффективных сетей, при этом обеспечение безопасности остается одной из ключевых проблем. В своем недавнем отчете Gartner сообщила: «72% респондентов утверждают, что безопасность остается для них одним из основных опасений, когда речь заходит об их WAN сети».

С учетом этого Fortinet продолжает предлагать заказчикам инструменты, позволяющие развертывать сети на принципах безопасности, в том числе речь идет о следующих новых инновациях. Первая в отрасли специализированная микросхема SoC4 SD-WAN ASIC. Устройство FortiGate 100F Appliance, обеспечивающее десятикратный прирост производительности. Новые функции SD-WAN в FortiOS 6.2. Сервисы Fortinet 360 Protection Services.

Эти инновации помогают решить насущные задачи, с которыми сталкиваются заказчики, и могут использоваться при следующих сценариях.

Сценарий #1: цифровая трансформация корпоративной WAN периферии. SaaS и мультиоблачные приложения сегодня становятся все более популярными, вместе с этим растет и необходимость адаптировать периферию WAN с учетом используемых приложений. Принимая этот фактор во внимание, Fortinet представила первую в отрасли специализированную микросхему SoC4 SD-WAN ASIC, которая дает возможность самого быстрого в индустрии распознавания приложения и способна справиться более чем с 5000 приложений. Благодаря этому пользователи смогут избежать задержек при доступе к своим приложениям, а также смогут повысить производительность оверлейной сети, обеспечивая низкий уровень сетевых задержек и максимально возможное качество работы критически важных приложений.

Fortinet представила устройство FortiGate 100F Next-Generation Firewall на базе нового специализированного процессора SoC4 SD-WAN ASIC, которое сочетает в едином предложении функциональность SD-WAN и расширенные функции безопасности. FortiGate 100F обеспечивает в десять раз более высокую производительность по сравнению с решениями конкурентов. Кроме того, в нем используются интегрированные интерфейсы 10G, что обеспечивает возможность дальнейшего расширения в будущем без необходимости приобретения дополнительного оборудования.

Сценарий #2: сокращение издержек на эксплуатацию WAN без снижения производительности приложений. Организации переходят от MPLS к широкополосным сетям для достижения более высокой пропускной способности и одновременного снижения издержек на WAN, однако, зачастую, этот переход приводит к снижению качества работы унифицированных коммуникаций. Новые функции SD-WAN в FortiOS 6.2 позволяют заказчикам использовать новые возможности восстановления линка (WAN Link remediation) для работы даже с самыми неустойчивыми WAN-соединениями и обеспечения максимально высокого качества работы унифицированных коммуникаций. Новые функции SD-WAN также позволяют заказчикам измерять пропускную способность WAN по требованию и агрегировать оверлейную полосу для управления пакетами (packet-based steering), чтобы всегда обеспечивать конечным пользователям максимально качественный опыт и наилучшую производительность приложений.

Сценарий #3: упрощение эксплуатации и консолидация WAN-периферии за счет SD-Branch. Многие клиенты в настоящее время вынуждены использовать сразу несколько точечных решений и консолей управления для работы с WAN-периферией. С учетом этого Fortinet сообщает о том, что новые сервисы Fortinet 360 Protection Services теперь включают в себя функции управления и оркестрирования SD-WAN, позволяющие упростить даже самые сложные сетевые проекты. Сервисы Fortinet 360 Protection Services включают в себя оркестрацию оверлейного контроллера для упрощения развертывания масштабных VPN сетей за счет единой панели управления. Кроме того, решение Fortinet FortiManager теперь доступно для любых окружений, в том числе для локальной сети и мультиоблачных окружений, что обеспечивает возможность централизованного управления WAN-периферией.

Для дальнейшего упрощения работы с WAN периферией, Fortinet продолжает углублять интеграцию функций SD-WAN с уровнем доступа в филиалах (branch access layer). Новая специализированная микросхема Fortinet SoC4 SD-WAN ASIC помогает ускорить работу сервисов безопасности в масштабах всей WAN периферии, в точках доступа и коммутаторах, позволяя тем самым реализовать SD-трансформацию филиалов.

Fortinet предлагает инструменты для SD-WAN и уровень безопасности в своем решении FortiGate Secure SD-WAN, которое пользуется большим спросом у заказчиков и является единственным решением, чьи возможности безопасности получили рекомендацию SD-WAN Recommended в первом отчете NSS Labs. С анонсом первой в отрасли специализированной микросхемы SoC4 SD-WAN ASIC заказчики могут реализовать полностью защищенную периферию в своих филиалах, независимо от количества подключаемых офисов. Специализированная микросхема Fortinet SD-WAN ASIC будет использоваться в новом устройстве FortiGate 100F, которое предлагает наилучшее сочетание цены и производительности для проектов WAN-периферии. Новые сервисы Fortinet 360 Protection Services и функции SD-WAN в FortiOS 6.2 помогают еще больше снизить нагрузку на ИТ-специалистов и обеспечить максимально качественную работу приложений унифицированных коммуникаций за счет упрощенного оркестрирования.

Александр Сахер (Alexandre Sacher), директор по информационным технологиям в Volkswagen Groupe Retail France, отметил: «Стремясь упростить управление сетевой инфраструктурой и сохранить максимальный контроль, простоту управления и расширенные функции безопасности, Volkswagen Groupe Retail France выбрала решение Fortinet Secure SD-WAN на базе FortiGate NGFW. Мы смогли добиться всего этого за счет внедрения всего лишь одного решения – Fortinet SD-WAN, которое позволяет нам внедрять гибридное WAN-окружение, позволяющее соединять географически распределенные WAN-сети и перенаправлять трафик по различным каналам, в том числе MPLS, не опасаясь о снижении производительности. Решение позволило нашей ИТ-команде уверенно разделять различные типы трафика в нашей WAN-сети, помогая управлять задержками и должным образом настраивать приоритеты для критически важных приложений и трафика».