Депутаты работают над цифровыми законами вместе с бизнесом

В рабочую группу по нормативному регулированию при организации «Цифровая экономика» вошли восемь депутатов Государственной думы РФ. Взаимодействие бизнеса и законодателей на начальных стадиях разработки законопроектов о цифровой экономике позволит обеспечить учет предложений парламентариев на всех этапах разработки законов и сократить время на их обсуждение в парламенте.

О высоком приоритете законодательных инициатив, связанных с регулированием отношений в цифровой экономике, глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил в январе 2019 года. По предложению руководства Госдумы восемь депутатов приняли решение активно включиться в деятельность рабочей группы по нормативному регулированию при организации «Цифровая экономика». Постоянный диалог с бизнес-сообществом позволит повысить вовлеченность парламентариев в аспекты развития цифровых технологий и связанных с ними правоотношений. Это сотрудничество положительно скажется на качестве законодательных инициатив, разрабатываемых на площадке организации «Цифровая экономика», а также на последующих обсуждениях инициатив в профильных комитетах Государственной думы.

В состав рабочей группы при «Цифровой экономике» включены председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Ольга Алимова, член комитета Госдумы по труду,социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Фарит Ганиев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, член комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Максим Кудрявцев. В рабочую группу также вошла член Совета Федерации ФС РФ Людмила Бокова.

«В составе рабочей группы по нормативному регулированию депутаты смогут участвовать в разработке нормативно-правовых актов, начиная с этапа создания их концепции. Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» предусматривает конкретные сроки принятия законов, и такая форма сотрудничества бизнес-сообщества и парламентариев позволит учесть рекомендации депутатов ещё до внесения законопроектов в Госдуму», – прокомментировал генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

После вхождения депутатов рабочая группа стала состоять из 41 человек, включая представителей бизнеса, органов исполнительной власти РФ, профильного экспертного сообщества и центров компетенций.