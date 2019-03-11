«Системный софт» стал единственным авторизованным партнером iText в России

«Системный софт» стал единственным в России официальным поставщиком продуктов компании iText, разрабатывающей решения для автоматизации процессов обработки документов. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Системного софта»

Программные продукты iText представляют собой набор средств разработки, который позволяет автоматизировать и упростить работу с различными документами PDF.

Продукты iText широко используются крупными глобальными компаниями из списка Fortune 500. Множество примеров готового кода для продуктов вендора доступны разработчикам для применения в разных ситуациях. Одно из ключевых преимуществ iText перед другими, более дешевыми и бесплатными решениями этого класса — возможность создавать большое количество PDF-документов за короткий промежуток времени. Все продукты обеспечены технической поддержкой как от вендора, так и от сторонних разработчиков из сообщества.

«Решения iText уже популярны в России, однако многие компании используют их в нарушение лицензионного соглашения. Наши продукты можно использовать бесплатно, но лишь для некоммерческих целей, в бесплатных приложениях с открытым кодом. Одна из задач, которые мы ставим перед специалистами “Системного софта” — донести это до заказчиков и существенно повысить уровень коммерческого использования ПО iText в РФ. И мы уверены, опытной команде нашего партнера это по плечу», – сказал ДиКей Ким, региональный директор по продажам iText.

«Системный софт» предложил своим клиентам наиболее популярные продукты вендора, среди них – новинка iText 7 Suite. Это платформа разработки программного обеспечения, позволяющая интегрировать функции PDF в приложения, процессы и продукты. В пакет iText 7 Suite входит iText 7 Core – последняя версия iText для Java и .NET-разработчиков.

Программные продукты iText позволяют экономить время и снижать затраты на обработку документов, автоматически заполняют интерактивные формы (AcroForm и XFA) и представляют их в виде плоских данных, внедряют цифровые подписи и счета-фактуры в целях оптимизации рабочего процесса и сокращения бумажного документооборота.

Пользователям доступно разделение и объединение документов, копирование, импортирование страниц, редактирование штрих-кодов, водяных знаков и меток. Помимо этого, компания берет на себя и автоматизацию сложных процессов обработки документов – преобразование документов в форматах XML и HTML, онлайн-форм, CSS или баз данных в PDF формат, которые соответствуют всем мировым стандартам.

«Решения разработчика можно использовать в самых разных процессах: от формирования чеков в платежных системах до создания маршрутных квитанций в бизнесе перевозок. Это программное обеспечения востребовано для генерации PDF-документов клиентами из самых различных сфер: банковской и финансовой отрасли, страхования, госсектора, промышленности, здравоохранения, оптовой и розничной торговли. Функционально это самые совершенные решения своего класса: с точки зрения интеграции и конвертации динамических форм в финальный документ они значительно более удобны, нежели любой другой продукт. Мы готовы наглядно показать нашим заказчикам отличия решений iText от их аналогов», – отметил Егор Трисеев, руководитель отдела развития потенциальных продуктов компании «Системный софт».

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