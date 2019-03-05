ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики

Институт развития интернета (ИРИ) и Ассоциация участников рынка больших данных провели первое совместное заседание экспертов по теме больших данных. В рамках встречи участники обсудили концепцию кодекса этики использования больших данных, основные принципы и подходы к сбору, анализу, обработке, передаче данных.

В мероприятии приняли участие профильные эксперты от Института развития интернета и компаний, входящих в Ассоциацию больших данных: «Яндекс», Mail.Ru Group, «Сбербанк», Газпромбанк, Тинькофф Банк, «МегаФон», oneFactor.

Предполагается, что кодекс этики установит общие правила поведения компаний и прочих организаций при сборе, накоплении, поиске, анализе, хранении, передаче и иных формах обработки и использования данных. Документ будет носить рекомендательный характер и представлять свод стандартов, разработанных ведущими участниками рынка для саморегулирования отрасли.

Цель разработки кодекса состоит в том, чтобы обобщить лучшие практики работы с данными в различных областях и сформулировать принципы и универсальные правила, которые должны определить границы допустимого поведения для всего профессионального сообщества из различных сфер экономики, применяющего технологии больших данных в своей деятельности, и вместе с тем оставить некоторую свободу для более подробной регламентации.

Также в рамках заседания была озвучена идея помимо универсального кодекса этики разработать дополнительный свод лучших практик по применению кодекса на конкретных кейсах, сформированный по принципу так называемых «белых книг» (white papers). Такой документ мог бы постепенно пополняться экспертами группы с развитием рынка данных и будет полезен как участникам рынка, так и государственным структурам, взаимодействующими с бизнесом по теме больших данных.

Разработка документов будет проходить в сотрудничестве с отраслевыми экспертами. Разработчики кодекса – эксперты Института развития интернета и Ассоциации участников рынка больших данных – открыты к диалогу и расширению состава.

Напомним, что идея кодекса была впервые озвучена в рамках открытого Меморандума о взаимодействии участников рынка данных, который в конце прошлого года был подписан Институтом развития интернета и Ассоциацией участников рынка больших данных на Неделе Российского Интернета (RIW 2018). Свои подписи под документом поставили Анна Серебряникова, президент Ассоциации участников рынка больших данных, и Сергей Петров, директор ИРИ.

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