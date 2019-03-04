Розничная сеть «М.видео» запустила продажи продуктов Yota. Они доступны для покупки во всех магазинах «М.видео». В розничной сети представлена вся линейка продуктов Yota: SIM-карты для смартфона, SIM-карты для планшета, модемы и роутеры.

Во всех 480 магазинах сети оборудованы специальные стойки, где каждый покупатель может подобрать подходящий продукт Yota, консультант «М.видео» поможет с выбором.

«Для развития телеком-направления сети принципиально важно давать клиентам максимально широкий выбор товаров и услуг. Поэтому появление в розничном ассортименте SIM-карт, модема и роутера от Yota, безусловно, позитивный тренд. Теперь в m_mobile «М.видео» представлены продукты всех пяти ключевых операторов», – сказал руководитель направления m_mobile в «М.видео» Александр Зенякин.

«В Yota мы постоянно работаем над стратегией развития партнерских продаж. Сегодня Yota уже работает со многими розничными сетями, среди которых "Эльдорадо", "Связной", DNS. Мы рады, что компания "М.видео" вошла в число наших партнеров, уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным», – отметил директор департамента развития партнерских отношений Yota Артем Ярославов.

На текущий момент зоны m_mobile работают во всех розничных магазинах сети «М.видео». Также в 2018 г. компания открыла пять отдельно стоящих магазинов под этим брендом в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Геленджике. Возможность оформить операторский контракт является одной из базовых услуг, которые оказывает m_mobile, наравне с кредитованием, страхованием или наклейкой пленки. Так, по статистике m_mobile, клиенты приобретают sim-карту к каждому второму гаджету – смартфону или планшету.

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