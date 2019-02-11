SUSE обеспечит переход к программно-реализованным ЦОДам с помощью СПО

SUSE предлагает решения на базе свободного ПО для внедрения ИТ-инфраструктур следующего поколения — программно-реализованных центров обработки данных. Такой подход, по мнению специалистов компании, позволяет быстрее реагировать на изменяющиеся требования бизнеса и снизить риски.

Специалисты компании SUSE, более 25 лет работающей на рынке СПО, прекрасно понимают эти проблемы. Стратегией компании стала идея Open, Open Source Company — максимальная открытость как для заказчиков, так и для сообщества разработчиков свободного ПО. Первое подразумевает предоставление полного стека самых современных решений, открытость которых обеспечивает возможность интеграции с продуктами и технологиями других изготовителей. Второе означает тесное взаимодействие и партнерство в развитии многих свободных проектов.

Одной из наиболее заметных тенденций развития информационных технологий сегодня стал взрывной рост проектов свободного программного обеспечения. На самых прорывных направлениях современного ИТ, таких как нейронные сети или платформы для выполнения микросервисов, практически все сколь-нибудь популярные решения развиваются как свободное ПО.

Показательно, что даже компания Microsoft, лидеры которой всего 10 лет назад со всех трибун заявляли, что свободный код убивает рабочие места программистов, не стала разрабатывать собственную систему управления контейнерами, а использует Docker.

Эксперты IDС предсказывают ежегодный прирост продаж подписок на Linux корпоративного уровня на 13% (по сравнению с предыдущим годом) в течении следующих трех лет. Рынок решений на базе OpenStack и программно-реализованных систем хранения данных, по оценкам многих аналитиков, будет расти еще быстрее.

Но все аналитики сходятся во мнении, что несомненным лидером по темпам роста станут технологии микросервисов и управления контейнерами. Ожидается, что рынок подобных решений вырастет в 5 раз за следующие 5 лет.

«Быстрый прогресс технологий свободного ПО, особенно в области решений для создания облачной инфраструктуры и центров обработки данных, открывает перед заказчиками новые возможности, - отметил Владимир Главчев, управляющий директор SUSE по России и СНГ. - Но скорость этого развития сама ставит новые вопросы перед руководителями подразделений ИТ: Какую технологию использовать? Как «вписать» ее в существующую архитектуру? Какой проект выбрать? Как обучить администраторов? У кого можно получить поддержку требуемого качества? Ответы на эти вопросы существенно влияют на затраты. Цена ошибки достаточно высока».