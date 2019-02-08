Сервис «Чудо техники» оказал бесплатную ИТ-поддержку 2,7 тысячи москвичей

Столичный онлайн-сервис по ремонту и обслуживанию цифровых устройств «Чудо техники», созданный при поддержке правительства Москвы, в 2018 г. обслужил более 2,7 тыс. человек бесплатно. Проект «Чудо техники» провел акции по удаленной ИТ-поддержке для держателей карты москвича и акцию «Диагностика за спасибо».

Акции по карте москвича прошли в феврале, июле и ноябре 2018 г. По сертификату на бесплатную ИТ-поддержку инженеры «Чудо техники» с помощью специального программного обеспечения удаленно по интернету осуществляли профессиональную диагностику компьютеров, ноутбуков и смартфонов, проверяли устройства на вирусы и ошибки, решали проблемы и давали рекомендации по оптимизации работы системы и безопасной работе в интернете. Также специалисты онлайн-сервиса «Чудо техники» подробно объясняли, как избежать проблем с интернет-мошенниками. Более 1,6 тыс. держателей карты москвича обратились за удаленной поддержкой компьютеров и 273 – за поддержкой смартфонов.

Акция «Диагностика за спасибо» была организована в октябре и ноябре 2018 г. для всех жителей Москвы. Специалисты рассказывали москвичам, что именно замедляет работу устройства, есть ли на нем вирусы или шпионские программы, и советовали, как решить или предотвратить возникновение проблем с техникой. В акции «Диагностика за спасибо» приняли участие более 800 горожан.

Владельцы компьютеров чаще всего жаловались на перегрев и высокий уровень шума устройства, медленную работу, сбои в работе установленных программ. Основными причинами таких проблем были отсутствие защиты на компьютере или наличие вирусов, недостаток места на жестких дисках и оперативной памяти, большое количество программ в автозагрузке и неправильно установленные драйверы.

Владельцев смартфонов беспокоили проблемы с магазином приложений и аккумулятором, переносом файлов со смартфона на компьютер, а также переполненное хранилище данных, отключение или настройка уведомлений. Часто пользователи просили просто проконсультировать по общей работе со смартфоном.

«Проект "Чудо техники" выполняет важную социальную функцию, помогая москвичам получить консультации, правильно настроить цифровую технику и, при необходимости, организовать ремонтные работы по приемлемым ценам в проверенных сервисных центрах, – отметил Игорь Сафронов, генеральный директор "Электронной Москвы", которая проводила акции "Чудо техники". – Это подтверждает статистика – по нашим подсчетам, 40% горожан, обратившихся к услугам удаленной поддержки, – старше 55 лет. Мы заметили, что именно люди старшего поколения испытывают, с одной стороны, огромное желание научиться пользоваться устройствами, а, с другой – страх перед новыми технологиями. И удаленная поддержка помогает справиться с цифровым барьером. Наверное, поэтому в 2018 г. мы получили рекордное количество отзывов от благодарных жителей».