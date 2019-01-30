Cisco представила новые сетевые решения для интернета вещей

Cisco представила новые продукты в области интернета вещей, среди которых интенционно-ориентированные сетевые решения, средства разработки, сертифицированные архитектуры и новые специализации партнеров. Эти разработки, представленные в рамках проходящей в Барселоне конференции Cisco Live, призваны обеспечить большую масштабируемость, гибкость и информационную безопасность IoT-среды.

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) обладает огромным потенциалом, раскрыть который смогут предприятия, использующие правильный подход. Каждая компания предъявляет к интернету вещей свои требования, однако всем предприятиям необходима инфраструктура, которая будет расти и развиваться вместе с бизнесом. Большинство IoT-проектов буксуют из-за невозможности масштабирования вместе с производством, а также из-за того, что об информационной безопасности вспоминают в последнюю очередь.

Новые сетевые IoT-платформы. Cisco представила новые промышленные коммутаторы Catalyst и промышленные маршрутизаторы с интеграцией сервисов, специально разработанные для работы в IoT-среде. Вся аппаратура функционирует на базе современной операционной системы IOS XE, которая обеспечивает работу интенционно-ориентированных сетей на уровне кампуса, филиала и глобальной сети (WAN). Управление новыми платформами осуществляется системой Cisco DNA Center, предоставляющей заказчикам полный централизованный обзор событий в кампусных, филиальных и IoT-средах.

Средства разработки (IoT Developer Tools). Программа содействия разработчикам Cisco DevNet пополнилась новым инструментарием, который упростит для заказчиков и партнеров процесс создания инновационных разработок на границе интернета вещей. Теперь партнеры по экосистеме получили в свое распоряжение системную методику создания приложений и управления ими на границе, что позволит более гибко обслуживать заказчиков, помогая им достигать все более высоких бизнес-результатов. Новый центр разработки IoT Developer Center предлагает учебные материалы, средства разработки и ресурсы поддержки, с тем чтобы партнеры могли не откладывая начинать работу над созданием решений и приложений.

Рекомендации для энергетики, промышленности, удаленных и мобильных активов. В сотрудничестве с отраслевыми партнерами Cisco разработала три новые рекомендованные архитектуры Cisco Validated Design для IoT-проектов, проверенные и протестированные, доказавшие свои возможности в плане достижения бизнес-результатов. Применение рекомендованных архитектур Cisco Validated Designs позволяет заказчикам и партнерам ускорить переход от опытной эксплуатации к перспективному масштабному развертыванию.

Обучение партнеров по IoT-тематике. Партнеры Cisco — основа основ успешной реализации IoT-проектов. Cisco создает глобальную экосистему IoT-партнеров, предлагая обучающие курсы и специализированные программы. Для заказчиков и отделов продаж сертифицированные по IoT-тематике партнеры Cisco выходят на первый план как доверенные советники по всем IoT-проектам. Cisco располагает обширной экосистемой, в которую входят отраслевые партнеры, независимые разработчики ПО, машиностроительные предприятия и сервис-провайдеры, и которая помогает внедрять IoT-проекты у заказчиков, представляющих промышленность, транспорт, энергетику, ритейл, энергетику, госсектор и т.д.

«Когда мы говорим об интернете вещей, мы говорим о бизнес-результатах. А начинается все с безопасной связи как основы любого IoT-проекта. Обеспечивая масштабируемость, гибкость и информационную безопасность, мы превращаем сеть в конкурентное преимущество наших заказчиков, — сказала Лиз Чентони (Liz Centoni), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Cisco, занимающегося разработкой IoT-систем. — Более того, предлагая новую программу DevNet IoT Developer Center, мы предоставляем тысячам партнеров и разработчиков возможность работать на нашей IoT-платформе».

В интенционно-ориентированных, или основанных на намерениях, сетях используются принципиально новые подходы к построению сетей и управлению ими. Эти современные сети уходят от традиционных трудоемких методов ручного управления, они подстраиваются под бизнес-цели и транслируют их в сетевые политики. В последние несколько лет заказчики внедряют эти новые сети в кампусах и филиалах. Теперь ИТ-отделы смогут управлять этими сетями совместно с эксплуатационными подразделениями.

Три основных преимущества сетей, основанных на намерениях.

Масштабируемость. Cisco упростила развертывание интернета вещей. Теперь ИТ-отделы смогут использовать опыт работы с такими знакомыми системами, как Cisco DNA Center, для автоматизированного, ускоренного масштабирования проектов. Сложные проекты, на реализацию которых раньше уходили месяцы, теперь можно завершить в течение нескольких часов и даже минут.

Гибкость. Во многих случаях затраты средств и ресурсов на замену IoT-инфраструктуры могут стать непомерно высоки. Благодаря модульной структуре платформы Cisco остаются гибкими и не устаревают со временем. Поэтому заказчики могут внедрять такие новые технологии, как 5G, без замены сетевой инфраструктуры. Промышленные маршрутизаторы Cisco — первые и единственные в отрасли с поддержкой 5G и IPv6.

Информационная безопасность. Cisco — сторонник многоуровневого подхода к обеспечению информационной безопасности, в котором соответствующие средства встроены в каждый уровень IoT-стека, от сетевого оборудования до операционного ПО и граничных вычислительных приложений. Располагая обширным портфолио средств обеспечения информационной безопасности, Cisco имеет уникальную возможность предлагать полностью интегрированное решение без каких-либо разрывов в защите.

Коммутаторы Cisco Catalyst IE3x00 Rugged и маршрутизаторы Cisco IR1101 Integrated Services Router Rugged в защищенном исполнении доступны для заказа.