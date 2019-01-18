«Элтекс» запустил в серийное производство ТВ-приставки нового поколения
«Элтекс», российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, запустил в серийное производство ТВ-приставки нового поколения. Медиацентры NV-711 и NV-711-Wac предназначены для предоставления услуг цифрового телевидения.
Существенными преимуществами для операторов связи станут кастомизация, магазин приложений, система управления абонентскими устройствами Eltex.ACS (протокол tr069) и система мониторинга качества Eltex.QMS.
Основные технические характеристики приставок: чипсет Amlogic S905X; Архитектура ARM v8 4xCortex A53 – 2D/3D ускорители, поддержка OpenGL; ОС Android 7.1; магазин приложений; возможность работы с популярными Middleware; Android API, SDK; поддержка H.265/HEVC, HDR; Декодирование 4K60p; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (для устройства NV-711-Wac)
На медиацентрах серии NV-711 возможно воспроизведение мультимедиа-файлов в режиме реального времени без использования персонального компьютера, без предварительной загрузки файлов на локальный диск. Возможна фоновая загрузка файла, создание очереди загрузок с последующим воспроизведением, а также организация иллюстрированной афиши (каталога) контента.