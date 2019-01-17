Avast выпустила ПО для поддержания производительности и безопасности

Avast представила Avast Driver Updater — продукт, который ищет устаревшие драйверы и обновляет их одним кликом. Недостающие или устаревшие драйверы обнаруживаются с помощью смарт-сканирования и обновляются, чтобы предотвратить сбои, ошибки и проблемы с подключением ПК.

«Все устройства, установленные или подключенные к ПК, имеют драйверы для двусторонней связи между устройством и операционной системой. Устаревшие или недостающие драйверы могут привести к проблемам с производительностью или потенциальным угрозам безопасности, — отметил Ондржей Влчек, президент подразделения потребительских решений Avast. — Наш мощный и простой в использовании инструмент поддерживается обширной базой данных, насчитывающей более 127 000 драйверов устройств, включая такие крупные бренды, как Acer, Canon, Dell, HP, Intel, LG, Samsung и другие, чтобы пользователи всегда получали новейшие и стабильные версии драйверов устройств, соответствующих системе».

Avast Driver Updater сканирует и обновляет драйверы, чтобы сократить и предотвратить проблемы с устройствами, которые пользователи подключают к своим компьютерам, таких как принтеры и сканеры, мышь и клавиатура, наушники и динамики, фото- и видеокамеры, мониторы и другие внешние устройства.

Avast Driver Updater — платный и самостоятельный продукт, доступный на русском языке, который можно загрузить и установить с веб-сайта Avast и использовать за 850 рублей в год.