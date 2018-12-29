Абонентам кабельного ТВ в Москве стали доступны цифровые телеканалы

С 28 декабря 2018 года в Москве в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы» абонентам кабельного телевидения стали доступны телеканалы в цифровом вещании. По инициативе Правительства Москвы, аналоговое вещание останется в коллективных антеннах москвичей: к нему добавятся те же каналы в цифровом качестве. Теперь каждый пользователь может сам выбрать, в каком качестве ему смотреть телевизор.

По итогам заседания от 15 ноября 2018 года Правительство РФ одобрило предложение Минкомсвязи России о поэтапном прекращении с 11 февраля 2019 года по 10 июня 2019 года эфирной наземной аналоговой трансляции телеканалов первого и второго мультиплексов. При этом регулятору поручено принять меры для продолжения аналогового вещания телеканалов, не вошедших в состав первого и второго мультиплексов.

Большинству москвичей необходимо будет просто перенастроить каналы, используя пульт управления телевизором. Это связано с тем, что парк телевизионных приемников в городе достаточно современный, поэтому достаточно будет автоматической перенастройки.

Те пользователи, у которых телеприёмник не может принимать «цифру», смогут продолжать смотреть аналоговые каналы. Если же качество их не будет устраивать, то они смогут приобрести специальную приставку и смотреть цифровые каналы.

За восемь лет в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» построена и модернизирована сеть цифрового вещания. Федеральная сеть включает в себя 5028 объектов связи. Из них три четверти – полностью новые объекты. Фактический охват составляет на сегодняшний день более 98,5% населения России. Созданная инфраструктура позволит гражданам уже до конца этого года смотреть 20 бесплатных каналов в цифровом качестве вместо трех-четырех аналоговых.

Дополнительную информацию по перенастройке телеприемников, или ответы на вопросы по переходу на цифровое вещание москвичи могут получить на сайте Москватв.рф или по телефону +7(495) 249-08-74.