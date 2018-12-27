«Ростелеком» завершил первый этап тестирования оборудования для квантовых коммуникаций

«Ростелеком» успешно завершил первый этап испытаний комплексов передачи данных с гибридной квантово-классической защитой, предоставленных Университетом ИТМО. Тестирование подтвердило возможность использования квантового распределения ключей (КРК) на уже существующей инфраструктуре «Ростелекома».

Испытание проводились в рамках проработки совместного проекта «Ростелекома», Университета ИТМО и Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) по созданию системы управления квантовыми сетями и вывода на рынок услуг связи на их основе.

В протестированном комплексе Университета ИТМО использовался уникальный метод распределения квантовых ключей на боковых частотах модулированного излучения. В ходе испытаний проведены измерения различных характеристик квантового канала. С применением квантового шифрования были организованы видеоконференция и защищенные голосовые соединения с использованием IP-телефонии. Была также проведена эмуляция атаки на квантовый канал: система КРК успешно справилась с задачей и предупредила пользователей о попытке несанкционированного доступа.

«Преимущество метода, разработанного Университетом ИТМО, заключается в том, что он изначально создавался для внедрения на телекоммуникационных сетях. Он обеспечивает высокую стабильность сигнала в реальных волокнах, позволяет достигать высоких скоростей и дальностей, а также повышать пропускную способность квантовых каналов и реализовывать многопользовательские сети. Успешные испытания на полигоне «Ростелекома» являются важным шагом к практическому применению квантовых технологий безопасности в современных оптических сетях связи», – отметил руководитель Лаборатории квантовой информатики Университета ИТМО Артур Глейм.

Для испытаний использовалась волоконно-оптическая линия связи между дата-центром М10 «Ростелекома» в Москве и лабораторией Сколтеха в Сколково. Длина каждого из волокон, задействованных в тестировании, составила 58 километров. На объектах были установлены комплекты оборудования для квантового распределения ключей (КРК), включая детектор фотонов, медиаконвертеры, криптомодули и др. – для генерации и считывания квантовых ключей.

«Испытания доказали, что на существующей сети «Ростелекома» есть техническая возможность оказания клиентам услуги передачи данных с максимальным на сегодня уровнем криптозащиты на базе КРК. Мы открыты к сотрудничеству со всеми отечественными производителями оборудования для КРК и обязательно продолжим тестирование в будущем году. Главная задача на ближайший период – организация испытаний многоузловой сети с квантовым шифрованием, которая сможет работать сразу для множества пользователей, что повысит техническую и экономическую доступность сервисов», – сказал вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

По итогам испытаний вендорам даны рекомендации по доработке и сертификации комплексов передачи данных с квантовой генерацией ключей. В частности, предложено обеспечить возможность передачи данных и квантового распределения ключей в одном физическом волокне (например, с использованием спектрального уплотнения каналов), а также обеспечить возможность организации сервисов КРК для нескольких пользователей.