170 стартапов претендуют на сотрудничество с ГК «Илим»

Группа «Илим» подвела итоги сбора заявок для корпоративного акселератора GenerationS от РВК. Заявки на участие в программе подали более чем 170 стартапов из России, Финляндии, Швеции, Канады, Бразилии, США и других стран. Лучшие проекты будут приглашены на двухдневный очный отбор, который пройдет в Санкт-Петербурге в январе 2019 года.

Наиболее популярными направлениями стали — разработка новых целлюлозных материалов, цифровые решения для бизнеса, а также предложения по оптимизации производственного процесса – от управления лесным хозяйством до утилизации отходов и клиентских сервисов.

Среди претендентов на сотрудничество также есть решения в области новых источников сырья, новых упаковочных материалов и логистики. Несмотря на то, что к участию в отборе приглашались проекты стадии НИОКР, большинство команд завершили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«Перспектива сотрудничества с одним из ведущих мировых отраслевых игроков вызвала высокий интерес как со стороны российских, так и со стороны зарубежных стартапов, разработки которых позволят укрепить позиции Группы «Илим» в качестве лидера целлюлозно-бумажной промышленности России и мира», — отметила директор корпоративного акселератора GenerationS Екатерина Петрова.

«Корпоративный акселератор GenerationS стал первым шагом в развитии концепции открытых инноваций, параллельно с этим наша компания уже в текущем году опробовала поиск стартапов с использованием западных инновационных платформ в сотрудничестве с международными технологическими скаутами и ведущими R&D-центрами. В планах развития на 2019 год дальнейшее расширение концепции открытых инноваций, в рамках которой «Илим» планирует создать постоянно действующую платформу для поиска идей, направленных как на создание принципиально новых продуктов, так и на поиск решений по повышению эффективности производств», — подчеркнул старший вице-президент по стратегическому развитию группы «Илим» Дмитрий Гречкин.

До середины января 2019 года эксперты Группы «Илим» и GenerationS оценят технический и коммерческий потенциал предлагаемых решений и определят до 30 наиболее перспективных проектов для участия в очном отборе в Санкт-Петербурге. Лучшие команды получат возможность пилотировать свои разработки на производственных мощностях Группы «Илим» или привлечь финансирование в рамках программы «Илим Инновации».