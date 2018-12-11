Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка»

Eset объявила о том, что АКБ «Связь-Банк» использует продукт Eset NOD32 Smart Security Business Edition для защиты информационной сети, рабочих станций и банкоматов, а также Eset Mail Security для IBM Domino для защиты почтовых серверов.

АКБ «Связь-Банк» является универсальным кредитно-финансовым учреждением с головным офисом в Москве. Банк оказывает услуги юридическим и физическим лицам в России и ведет работу на международных финансовых рынках. К приоритетным задачам относит кредитование реального сектора экономики, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.

«Мы не первый год используем продукты Eset для защиты наших почтовых и файловых серверов, а также банкоматов. Eset NOD32 эффективно детектирует и нейтрализует разные типы угроз и вредоносного программного обеспечения, при этом делает возможной быструю работу компьютеров в сети, – сказал Сергей Курочкин, заместитель директора департамента безопасности АКБ «Связь-Банка». – Антивирусная защита Eset NOD32, качество клиентского сервиса и скорость работы службы технической поддержки полностью оправдали наши требования, поэтому мы продлили лицензии используемых продуктов».