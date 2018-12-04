Zecurion выпустил систему защиты от утечек для Linux

Zecurion, российский разработчик систем защиты от внутренних угроз, выпустил DLP-систему для контроля рабочих станций на Linux. Решение предназначено для работы на российских дистрибутивах: «Альт линукс», «Гослинукс», Astra Linux и «Ред ОС».

Новая версия контролирует использование съемных устройств, печать на принтерах, передачу данных по сети и электронной почте с рабочих станций. Также Zecurion DLP Linux Agent делает снимки экрана и перехватывает ввод текста на клавиатуре. Весь перехваченный сетевой трафик отправляется на DLP Processor — серверный модуль контентного анализа. Для обнаружения конфиденциальной информации используются более 10 различных технологий детектирования, которые доступны и в Windows-версии.

Решение позволяет создавать гибкие политики безопасности для съемных носителей. При этом можно не только запретить или разрешить использование USB-накопителей, но и установить ограничение — например, разрешить только просмотр данных. При записи на устройства, печати документов и передаче данных по сети DLP-система сохраняет файлы и всю сопутствующую информацию в архив. Управление политиками Linux-агентов происходит через единую консоль управления Zecurion, при этом политики также универсальны для Windows- и Linux-агентов. Это существенно упрощает работу офицера безопасности и сокращает время на настройку системы и обработку данных по инцидентам.

«Все большее количество компаний и государственных структур переходит на отечественное ПО в рамках импортозамещения. При этом в организациях возникает необходимость защиты данных от утечек на Linux-машинах. Для нас это отличная возможность усовершенствовать DLP, предложив новую версию продукта под востребованные операционные системы, — сказал Роман Васильев, технический директор Zecurion. — На сегодняшний день Zecurion DLP поддерживает четыре самые популярные среди наших заказчиков операционные системы, и в ближайшем будущем мы расширим линейку поддерживаемых дистрибутивов Linux».