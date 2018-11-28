«М.Видео» в полтора раза увеличила скидки по trade-in и начала принимать поврежденные устройства

«М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо»), один из крупнейших российских продавцов электроники и бытовой техники, входящий в группу САФМАР Михаила Гуцериева, расширил условия акции trade-in на смартфоны. Ритейлер в среднем на 75% увеличил скидки на покупку новых моделей, а также начал принимать неработающие и битые устройства. Приобрести новый смартфон по программе trade-in теперь можно со скидкой до 45 тыс. руб.

«М.Видео» значительно увеличила размер скидок на покупку смартфонов по программе trade-in. В среднем, они выросли на 75%, скидки на новые устройства Samsung и Apple выросли на 40-60%. В зависимости от модели и объема памяти сдаваемого смартфона пользователь получает выгоду до 45 тыс. руб. при покупке нового гаджета.

«М.Видео» добавила в программу trade-in нефункционирующие и поврежденные устройства с разбитым корпусом или экраном. Сдать можно устройства Apple, Samsung, Huawei/Honor и получить скидку на покупку нового смартфона любого бренда.

«С момента запуска летом 2017 г. программа trade-in в «М.Видео» пользуется все большей популярностью. В период промоакций до 25% флагманских моделей продаются с использованием trade-in. Мы стремимся значительно расширить аудиторию этой программы и сделать наше предложение действительно выгодным при покупке нового гаджета – теперь размеры скидок в "М.Видео" сопоставимы с тем, что можно получить на вторичном рынке, продавая гаджет самостоятельно. При этом мы гарантируем простое и удобное оформление и безопасную, прозрачную сделку», – отметил директор направления «Аксессуары и сервисы» группы «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский.

Акция проходит во всех розничных магазинах. Предварительно рассчитать потенциальную скидку можно самостоятельно на сайте. Кроме смартфонов в trade-in программах «М.Видео» также участвуют планшеты и видеоигры.

По итогам девяти месяцев продажи смартфонов в России выросли на 22% в деньгах и 2% в штуках. Спрос смещается в премиальный сегмент свыше 40 тыс. руб., в том числе благодаря распространению финансовых сервисов, таких как trade-in и рассрочка, которые позволяют потребителям приобрести более дорогие технологичные устройства.