«Корус Консалтинг» представил модуль «Корус | База знаний» на базе «1С-Битрикс24»

ГК «Корус Консалтинг» разработала модуль «Базы знаний» для «1С-Битрикс24 корпоративный портал», который помогает компаниям создавать внутреннюю wiki-систему для самообразования сотрудников, накопления и обмена опытом с коллегами.

Современные digital тренды, популярные сервисы и приложения диктуют новые принципы потребления и усвоения информации. Нормативные документы и многостраничные инструкции постепенно теряют свою актуальность для молодых специалистов, привыкших к мобильному получению новых знаний. Ориентируясь на новые потребности пользователей, «Корус Консалтинг» разработал модуль «Корус | База знаний», который представляет собой структурированную библиотеку статей с возможностью быстрого поиска по различным параметрам, тегам и содержимому. Основная задача решения – помочь менее опытным сотрудникам найти уже существующее описание способа решения какой-либо проблемы.

Новое решение «Корус | База знаний» дополняет существующую линейку инструментов платформы «1С-Битрикс24», помогая пользователям корпоративного портала в быстром поиске ответа на любой рабочий вопрос или проблему. Сервис собирает и систематизирует нормативную документацию, накопленные знания компании и пользовательский опыт, формируя wiki-среду для внутреннего использования и сбора обратной связи.

Возможности решения позволяют регистрировать в системе несколько ролевых моделей, выполняющих определённые функции. Любой из пользователей может стать автором статьи, описав в ней тот или иной продукт или методологию процесса; материал передается тематическому или выпускающему редакторам, которые вносят коррективы, возвращают на доработку и публикуют текст на портале. Полный список статей и уведомления об изменении статусов согласования материалов отображаются в личном кабинете автора.

Сервис «Корус | База знаний» помогает оставаться каждому его пользователю в курсе ключевых событий и материалов портала благодаря баннерам и быстрому доступу к основным разделам на главной странице. При этом каждый из сотрудников может настроить новостную ленту в соответствии со своими потребностями в информации – с помощью личного кабинета можно управлять собственными подписками на авторов или целыми разделами.

Помимо этого сервис обладает функцией расширенного поиска, важного для крупных компаний с широкой филиальной сетью и большим архивом нормативных документов. Помимо фильтрации материалов по иерархическому классификатору, сервис осуществляет полнотекстовый поиск по названию, содержимому статей, тегам и категориям, в том числе во всех вложенных документах.

«Корпоративный портал обладает высокой степенью доверия среди сотрудников: это касается как вопросов достоверности информации, так и частоты обращения. В современную digital эпоху и возрастающей ролью технологий, влияющих на повседневную жизнь, интерактивная база знаний становится всё более актуальной формой сохранения и передачи опыта. Именно поэтому мы повышаем доступность нашего решения: помимо внедрения on-premise модуль Корус | База знаний могут использовать и крупные компании в облаке – на базе сервиса Битрикс24.Enterprise | Cloud Edition», – сказал Антон Бобров, руководитель направления «Битрикс» департамента портальных решений ГК «Корус Консалтинг».

Битрикс24.Enterprise | Cloud Edition – сервис для создания корпоративного портала любой степени сложности с возможностью интеграции с любой корпоративной информационной системой. Облачное решение для создания корпоративного портала обладает большим перечнем коммуникационных модулей для повышения вовлечённости сотрудников: возможности для организации чатов и видеозвонков, бизнес-функции для управления задачами и проектами, учета рабочего времени, формирования отчетности и хранения документов. Дополнительно портал имеет готовый блок инструментов для HR-службы, разработанный специалистами «Корус Консалтинг». В этот набор входят инновационные сервисы для геймификации, сервисы «Сказать спасибо» и «Есть идея!», доски почета и рекомендаций, иснструменты самообслуживания сотрудников, чат-бот в мессенджере Telegram и многие другие.