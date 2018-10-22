Forrester: клиенты SAP могут сэкономить до $11 млн с SAP SuccessFactors

SAP SE анонсировала результаты исследования Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite, которое показало, что компании, инвестирующие в платформу управления талантами SAP SuccessFactors, могут сэкономить до $11 млн за три года. Исследование также показало, что после учета всех издержек компании, чистый дисконтированный доход (NPV) по результатам проекта составляет $5,8 млн, возврат на инвестиции (ROI) – 112% при окупаемости в течение 6 месяцев.

Эксперты Forrester отметили: «Согласно нашему опыту, период и коэффициент окупаемости инвестиций будут еще более показательными в сравнении с другими вариантами облачных внедрений. В отличие от некоторых HR-решений, которые требуют полной замены всех предыдущих систем и внедрения «с чистого листа», SAP SuccessFactors позволяет запускать функционал по мере необходимости, помогает определиться с отправной точкой и этапами проекта в зависимости от бизнес-задач, и соотносит период внедрения со стратегическими целями».

Клиенты при опросе Forrester отметили, что выбрали решения SAP SuccessFactors из-за того, что система позволяет поддержать реализацию стратегии, улучшить опыт сотрудника, оптимизировать операции, а также обеспечить управление рисками и соблюдение нормативных требований.

Инвестиции обусловлены следующими ключевыми преимуществами SAP SuccessFactors. Стандартизация и интеграция HR-процессов по всей компании, создание единого источника правды, что позволяет достичь согласованности при достижении стратегических целей. Доступ к данным в режиме реального времени, что помогает руководителям в управлении виртуальными командами в разных местах и позволяет наладить сотрудничество и внутрикорпоративные связи.

Внедрение опций самообслуживания: сотрудники самостоятельно управляют своими личными данными и льготами. Оцифровка и автоматизация процессов помогают сотрудникам уйти от рутинных ручных операций и сосредоточиться на более интересных и важных задачах. У функции HR появляется возможность стать действительно стратегическим партнером для бизнеса.

«На наш взгляд, исследование Forrester показывает, что SAP SuccessFactors может не только улучшить опыт сотрудников, но и значительно снизить затраты, - сказал президент SAP SuccessFactors Грег Томб (GregTomb). - Мы гордимся тем, что помогаем компаниям лучше понимать своих сотрудников, одновременно оптимизируя бизнес-процессы и значительно экономя».