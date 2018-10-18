QTECH обновил серию коммутаторов для систем видеонаблюдения

QTECH, российский разработчик сетевого и телекоммуникационного оборудования, обновила серию коммутаторов для систем видеонаблюдения.

Серия коммутаторов с поддержкой функционала Power over Ethernet (PoE) представлена моделями на 6, 10 и 20 портов: QSW-1500-6E-POE-D, QSW-1500-10E-POE-D и QSW-1500-20EF-POE-AC.

В моделях серии QSW-1500 технические характеристики и функционал сбалансированы с учетом потребностей пользователей IP-камер. Помимо систем видеонаблюдения коммутаторы QSW-1500 могут быть задействованы при построении Wi-Fi-решений, в сферах IP-телефонии и IP-домофонии.

При обновлении линейки коммутаторов серии QSW-1500 были реализованы наиболее актуальные требования заказчиков. Возможность передачи сигнала на расстояние более 100 метров. Модели серии QSW-1500 могут использоваться в режиме передачи сигнала на расстояниях до 250 метров.

Наличие более одного uplink-порта. Модели QSW-1500-6E-POE-D и QSW-10E-POE-D обладают 2 uplink-портами для подключения к видеорегистратору и вышестоящему оборудованию; у модели QSW-1500-20EF-POE-AC дополнительно реализовано 2 порта 100/1000Base-T и 2 порта 100/1000 Base-X SFP.

Стандартизированный функционал PoE. Коммутаторы серии QSW-1500 поддерживают стандарты IEEE 802.3af и 802.3at с максимально возможной мощностью 30 ватт на порт.

Возможность крепления. Коммутаторы QSW-1500-6E-POE-D и QSW-1500-10E-POE-D имеют заводские технические отверстия для инсталляции устройств на стену. Коммутаторы QSW-1500-20EF-POE-AC укомплектованы креплениями для установки в 19 дюймовую стойку.

Использование более надежных и качественных элементов позволило увеличить гарантийный срок для коммутаторов серии QSW-1500 с 12 до 36 месяцев.

Помимо коммутаторов, CCTV-ассортимент QTECH включает в себя видеокамеры (IP, аналоговые), видеорегистраторы (IP, гибридные), точки доступа Wi-Fi. Оборудование компании позволяет полностью организовать эффективную и надежную систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности как на закрытом, так и на открытом объекте.