Columbus стал партнером SAP и начнет с продвижения SAP Commerce Cloud

Columbus Russia & CIS и SAP CIS заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Columbus дополнит свою линейку решений продуктами SAP. Одним из первых решений, доступных заказчикам, станет платформа для электронной коммерции SAP Commerce Cloud (ранее SAP Hybris Commerce), входящая в линейку решений для комплексного управления клиентским опытом SAP Customer Experience.

Теперь клиенты Columbus смогут реализовывать ИТ-проекты с использованием решений SAP. В этом году Columbus приобрела компанию iStone, фокусирующуюся, в том числе на работе с бизнес-приложениями для электронной коммерции. Поэтому расширение линейки предложений Columbus решением SAP Commerce Cloud (ранее SAP Hybris Commerce) стало логичным продолжением развития направления технологий для электронной коммерции.

С помощью SAP Commerce Cloud клиенты Columbus смогут создать цифровой канал продаж на базе надежной и масштабируемой платформы, развивать персонализированное взаимодействие с клиентами и повышать продажи за счет предоставления лучшего клиентского опыта. Платформа подходит для управления омниканальной коммерцией в B2B и B2C сегментах.

«Наши клиенты из ритейла, дистрибуции и производства отмечают высокий уровень конкуренции. Для успеха бизнеса цифровая трансформация становится критически важной задачей. Мы предлагаем своим заказчикам одно из лучших решений в мире – SAP Commerce Cloud. Эта платформа много раз становилась лидером отчетов Gartner и завоевывала высокие оценки в исследованиях Forrester», – сказал Денис Стороженко, генеральный директор компании Columbus Russia & CIS.

«Для SAP, безусловно, очень важно развивать партнерскую экосистему, чтобы с помощью партнеров предоставить заказчику комплексное решение. Мы рады тому, что к нам присоединился такой сильный партнер как Columbus. Компания понимает интересы современного бизнеса и знает, в каких направлениях нужно двигаться, чтобы достичь еще больших успехов. Уверен, вместе мы сможем обеспечить нашим клиентам сочетание технологий и глубоких отраслевых знаний», – отметил Алексей Петунин, заместитель генерального директора, директор по работе с партнерами, малым и средним бизнесом SAP CIS.