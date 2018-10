В России начались продажи Nokia 5.1 Plus. Цена

HMD Global, финская компания, которая занимается разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, объявляет о старте продаж смартфона Nokia 5.1 Plus. Отличительными особенностями новинки, как говорится в сообщении компании, являются стильный корпус, мощный процессор и поддержка технологий искусственного интеллекта для съемки фото и видео профессионального уровня, что по достоинству оценят геймеры и любители фотографий.

Nokia 5.1 Plus — один из самых доступных по цене смартфонов на базе чипсета последнего поколения — MediaTek Helio P60. Восьмиядерный процессор со встроенными технологиями искусственного интеллекта спроектирован с учетом потребностей геймеров и пользователей, которые любят одновременно запускать несколько приложений.

При создании Nokia 5.1 Plus учтены потребности любителей качественной съемки. Основная камера включает два сенсора — 13 Мп и 5 Мп и имеет фазовый автофокус, а также функцию цифровой стабилизации, компенсирующую дрожание телефона в руках пользователя. Все это позволяет делать качественные фотографии практически при любых условиях. Примененные в смартфоне технологии искусственного интеллекта помогают получить эффект глубины изображения, добиться мягкого размытия фона и пользоваться функцией портретного освещения. ИИ приходит на помощь и при обработке сэлфи, заявлено в пресс-релизе.

Смартфон оснащен безрамочным дисплеем с разрешением HD+ и диагональю 5,8 дюйма и вырезом в верхней части экрана. Особое внимание уделено дизайну корпуса: друг друга дополняют глянцевый изогнутый 2.5D дисплей и стеклянная задняя поверхность. При толщине в 8 мм смартфон комфортно лежит в руке благодаря сбалансированной эргономике.

Nokia 5.1 Plus пополнила линейку Android One смартфонов Nokia с разработанным Google высококачественным ПО, обеспечивающим высокий уровень безопасности и защищенности устройств, говорится в сообщении. Смартфон Nokia 5.1 Plus получит обновление операционной системы до Android 9 Pie.

Модель Nokia 5.1 Plus будет доступна в трех цветовых вариантах: глянцевый черный, глянцевый белый и глянцевый индиго.

Ориентировочная розничная цена — 15 990 руб.