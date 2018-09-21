Project Support обеспечила мультимедийную готовность московских школ к новому учебному году

Project Support (ГК Avilex), специализированная инсталляционная и сервисная компания в сфере визуализации, информационных технологий и безопасности, подготовила здания средних образовательных учреждений города Москвы к новому учебному году, обеспечив внедрение современной инфраструктуры для поддержки образовательного процесса.

За время летних школьных каникул к началу 2018-2019 учебного года компания Project Support совместно с партнерами оснастила 521 здание школ города Москвы интерактивными панелями, ноутбуками для рабочих мест учителей, беспроводными точками доступа, а также высокопроизводительной, надежной и безопасной серверной и сетевой инфраструктурой, обеспечивающей непрерывный и защищенный доступ к общегородской образовательной среде. В рамках исполнения государственного контракта компания продолжит оснащение столичных школ, а также обеспечит всестороннюю поддержку установленных решений и систем, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию CNews.

Комплексное оснащение московских школ проходит в рамках реализации инициативы Московской Электронной Школы (МЭШ) – создания современного образовательного пространства, открывающего для учеников, учителей и родителей новые возможности использования мультимедийных технологий для повышения качества образования. Благодаря переходу на цифровые технологии все участники образовательного процесса (учителя, ученики, родители, администрация школы) получают доступ к цифровым образовательным ресурсам, а городские власти – достоверную и актуальную информацию об использовании внедряемой техники и программных решений в образовательном процессе.

Создание инфраструктуры проходит форсированными темпами. Всего за три месяца было установлено 7 956 интерактивных панелей, 18 584 точки доступа, 16 323 ноутбука, а также сотни единиц сетевого и инфраструктурного оборудования – это больше, чем было сделано за весь прошедший год, говорится в сообщении компании.

«Потенциал развернутых систем, подкрепленный значительным опытом компании в сфере внедрения и сопровождения масштабных инфраструктурных проектов, позволяет Project Support качественно и оперативно внедрять сложные решения в масштабах города, обеспечивая бесперебойную работу ключевых сервисов. Естественно, без использования современных информационных технологий, которые мы использовали как для развертывания глобальных решений, так и для многоаспектного управления процессами, реализация проекта с такой высокой эффективностью была бы невозможна», — отметил генеральный директор Project Support Дмитрий Добровольский.